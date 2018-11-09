В ходе заседания Совета Безопасности по вопросам тарифообразования в Астане, Глава государства дал серьезный карт-бланш Генеральной прокуратуре на проверки деятельности монополистов, отметил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопрос касательно выбранной повестки заседания Совета Безопасности в Астане, Д.Абаева подчеркнул, что Совет Безопасности — это орган широкого профиля. По его словам, к его компетенции относятся не только вопросы национальной безопасности, но и вопросы обеспечения политической и социальной стабильности, защиты прав и свобод граждан.

«Что касается тарифов, то Глава государства неслучайно остановился в своем Послании на этом вопросе. Проведенные по поручению Главы государства социологические замеры как раз показали, что проблема высоких тарифов является одной из наиболее острых и волнующих наше общество. Дело даже не в том, что в Казахстане тарифы высокие, может быть даже, наоборот, в нашей стране по сравнению со многими странами мира цены на воду и электроэнергию довольно демократичные», — отметил глава ведомства.

Как отметил Д.Абаев в ходе программы «Открытый диалог», государство пошло навстречу монополистам и позволило повысить тарифы в обмен на обновление всей инфраструктуры. «Люди стали платить больше, а произошли ли качественные изменения — это большой вопрос, который как раз и на Совете Безопасности поставил Глава государства.

Граждан волнует, куда уходят их деньги, и власть отреагировала на эти настроения. Президент дал серьезный карт-бланш Генеральной прокуратуре на проверки деятельности монополистов. Мы не можем сказать, что нарушения происходили в 100% случаях, ведь есть и примеры, когда действительно осуществлялся закуп и обновление оборудования. Поэтому, органам предстоит разбираться с каждым предприятием отдельно. В любом случае, все виновные понесут наказания, а незаконные растраты будут возвращены и направлены на целевое использование», — заключил он.