11 высокопоставленных антимонополистов наказали и одного уволили после заседания совета безопасности (СБ) с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает KazTAG со ссылкой на пресс-службу министерства национальной экономики РК.

— В рамках исполнения поручения главы государства, данном на заседании СБ в Акорде 7 ноября, в части наведения порядка в работе антимонопольного ведомства, министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассмотрел вопрос по привлечению к ответственности должностных лиц комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗКиПП) МНЭ РК и его территориальных подразделений по нарушениям, выявленным генеральной прокуратурой РК в сфере тарифообразования на коммунальные услуги — сообщили в миннацэкономики в среду.

Получившие выговор высокопоставленные антимонополисты: председатель КРЕМЗКиПП Азамат Майтиев, руководители департаментов КРЕМЗКиПП по Астане, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областям, а также заместители руководителей департаментов КРЕМЗКиПП по Шымкенту, Павлодарской, Акмолинской, Кызылординской и Алматинской областям.

— Освобожден от занимаемой должности руководитель департамента комитета по Мангистауской области — добавили в МНЭ РК.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что выговор объявлен вице-министру национальной экономики Казахстана Серику Жумангарину, который курирует вопросы антимонопольного органа.

Напомним, 7 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании совета безопасности назвал преступлением противодействие монополистов его посланию и их незаконное обогащение за счет завышения тарифов на коммунальные услуги. Глава государства поручил Канату Бозумбаеву навести порядок с завышающими тарифы на комуслуги монополистами, объявил выговор председателю КРЕМЗКиПП и сделал предупреждение министрам энергетики и нацэкономики.

В числе монополистов, с которыми президент поручил разобраться, Н. Назарбаев отметил группу NRC Александра Клебанова – председателя совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», отметив, что у данной группы «по Астане все энергоисточники». С указанной группой глава государства поручил разобраться «отдельно».

Тогда же на заседании совбеза стало известно, что минэнерго планирует сменить тарифную методологию с 2019 года.

13 ноября министр Т. Сулейменов, комментируя объявление выговора А. Майтиеву и С. Жумангарину, заявил, что они «висят» на «желтой карточке», отметив, что они будут лишены премий.