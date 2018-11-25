Первый заместитель министра национальной экономики Руслан Даленов прокомментировал, почему в коммунальных счетах, полученных казахстанцами после заседания Совбеза в Акорде, где глава государства поручил понизить тарифы, ничего не изменилось, передает NUR.KZ.

«Я сам плачу, сам вижу, что пока не поменялось. В ближайшее время увидим результат», — сказал Даленов журналистам в кулуарах мажилиса.

Руслан Даленов также сообщил, что Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики ведет проверки монополистов, после которых будут определены размеры переплаты, незаконно осуществленной казахстанцами.

«Сегодня инициировано 30 проверок, всего есть 115 базовых поставщиков коммунальных услуг, почти треть проверяется. Еще Генпрокуратура проверила», — отметил первый замминистра нацэкономики.

По данным Руслана Даленова, проверки планируется завершить в декабре. Результаты будут сообщены в январе-феврале. Переплата по коммунальным счетам будет компенсироваться через тариф.

«Через тариф эти деньги забирались, через тариф и будут возвращаться. Какую сумму точно — мы определим через проверки», — сказал Даленов.

При этом Руслан Даленов не считает, что символическое понижение тарифа, но не возврат фактически переплаченных казахстанцам денег, за счет которых, как было отмечено на Совбезе, некоторые монополисты незаконно обогатились, не является несправедливым.

«Несправедливости не будет. В счетах ЕРЦ, которые мы получаем, будет отдельная срока, насколько понижен тариф», — отметил спикер.

Руслан Даленов также рассказал, что будет с теми живыми деньгами, которые монополисты получили и потратили на бонусы, премии себе любимым после завершения проверок.

«Будут штрафы, будет аудит. В случае обоснованного предъявления требований в соответствии с законодательством полную ответственность понесут», — заверил Руслан Даленов.