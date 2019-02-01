Депутат Мажилиса Парламента РК Артур Платонов обратился с депутатским запросом к первому заместителю премьер-министра РК Аскару Мамину по поводу неисполнения поручения главы государства по снижению тарифов на коммунальные услуги, передает Zakon.kz.

«Люди спрашивают, почему те, кто должен был незамедлительно привести в порядок и защитить права потребителей, теперь обещают, что сниженные тарифы граждане увидят только в квитанциях за февраль? Хотя в нескольких регионах поручения Президента выполнили фактически сразу, снизив тарифы по ряду параметров, и отчитавшись уже к декабрю», — спросил депутат.

По его словам, все чаще в Мажилис поступают жалобы о том, что пока тарифы лишь растут.

«Приведу конкретные примеры, Актюбинская область: горожанам выставили удвоенные счета за отопление, цитирую — «В ноябре за двухкомнатную за отопление мы платили 4 тысячи тенге, в декабре счет принесли на 7 тысяч! Где снижение тарифа на 10%?», «жильцы дома № 10 в Авиагородке — два года как в доме стоит счетчик учета тепла. Платим, будто его и нет. Тариф 155,70 тенге. Откуда?», «В ноябре отопление стоило 70,09 тенге, в декабре — 112,22 тенге. Почему?» — зачитал Платонов. — Алматинская область (г. Капчагай): «Электроэнергия стоила 16 тенге 65 тиын за 1 киловатт, с 1 января 2019 года 16 тенге 53 тиына — получается, подешевело даже не на 1 тенге, а лишь на 12 тиынов?»

С коллективным письмом к мажилисменам обратились и жильцы, и предприниматели-арендаторы Акмолинской области. На свое обращение о причинах повышения тарифов всех видов коммунальных услуг они получили ответ руководства коммунального предприятия, что заявку на повышение тарифа утвердил Антимонопольный комитет.

«И таких фактов у депутатов немало, с главным вопросом, почему тарифы в квитанциях в основном растут, и от какого размера оплаты затем будет понижение? — сказал Платонов. — От того, который был на момент распоряжений главы государства, или от того, по которому оплатили в январе, когда люди получили квитанции с увеличением тарифа?»

Он также отметил еще один нюанс: тариф на электроэнергию — дифференцированный (минимальный, средний и максимальный). Норма потребления на человека составляет 70 кВт/ч (90 кВт/ч для использующих электроплиты и 70 кВт/ч для использующих газ).

«Согласно данным уполномоченного органа, среднее снижение розничных цен электрической энергии для населения составило от 2,8% до 18,08%. Однако фактическое снижение произошло только по минимальному тарифу, так как средний и максимальный тарифы были снижены лишь на 0.1%. При том, что основная часть населения платит не только по минимальному, но и по среднему и максимальному тарифам», — продолжил депутат.

Он отметил, что немало обращений и от жителей сельской местности, где «красиво расписанное в ведомственных отчетах снижение» ощутили еще меньше, чем в городах.

В связи с чем депутаты попросили заместителя премьера поручить Минэкономики, а именно Комитету по регулированию естественных монополий урегулировать вопросы в сфере тарифообразования и взять на особый контроль поручение главы государства, который отметил, что «Принимая каждый раз решение о повышении тарифов, в первую очередь нужно учитывать платежеспособность населения».