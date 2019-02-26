«По тарифам: я вчера в почтовом ящике взял квитанцию. По электричеству тариф беру средний, там, где есть электрическая плита, был 15 тенге 32 тиына, стал 13 тенге 89 тиын. Снижение на 10%. Отопление — 3097 тенге, стало 2788, на 10% снижение. Это по городу Астана. Если это не так, прошу обратиться прямо ко мне. Я этот вопрос возьму на контроль. Мы вывесим информацию по другим городам, областям, чтобы каждый гражданин мог посмотреть и проверить. Жалуйтесь, я возьму на контроль каждый случай. Люди должны почувствовать изменения», — сказал Даленов в кулуарах заседания правительства.