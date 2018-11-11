Меня до сих по удивляет, почему весь Шымкент не переобулся в резиновые сапоги. Ведь с октября по март это самая практичная для нас обувь.

Резина нам в помощь

Наша редакция находится недалеко от перекрестка Байтурсынова-Желтоксан. И рабочий день часто начинается и заканчивается одновременно с занятиями в близлежащих колледжах и университетах. А их здесь много, поверьте. И вот по пути на работу я наблюдаю, как сотни (а, может, тысячи) студентов, даже при не самом сильном дожде, пытаются переправиться через затопленный перекресток. У девяносто процентов из них обувь так себе – кроссовочки, недорогие протекающие туфли. Хорошо, что студенты – народ молодой и прыгучий. Некоторым удается как-то перескочить через речку. Но основная масса бесстрашно вступает в поток и тонет по самую щиколотку.

Я вот все думаю, если бы дети наших чиновников и дорожников регулярно тонули на затопленных перекрестках, а потом с мокрыми ногами весь день сидели на занятиях, может, нашлось бы решение для затопленных дорог и тротуаров в нашем городе. Как вы думаете? А как думаете вы, господа чиновники? Не ваша ли прямая обязанность заботиться о здоровье молодого поколения казахстанцев? А какое уж тут здоровье, когда ребенок целый день с мокрыми ногами сидит в аудитории, мерзнет на остановке, добирается до дома по слякоти пешком.

Вы знаете, сколько болезней от промокших и замерзших ног? Это не только простуда. Знакомый врач перечислил навскидку к чему может привести длительное переохлаждение ног. Это: цистит, пиелонефрит, ревматизм, ангина, гайморит, бронхит и даже проблемы с сердечно-сосудистой системой. Как вам диагнозы? Здоровое же поколение мы вырастим.

Дорогие родители, к вам обращаюсь. Озаботьтесь этой проблемой. Кто, если не вы? Позаботьтесь, чтобы ноги ваших детей всегда были сухими и теплыми. Да и ваши тоже. Ведь наш город мало приспособлен для пешеходов: в любой дождь – озера на тротуарах и реки на дорогах. Так что резиновые сапоги на пару размеров больше – чтобы теплые носки влезли – должны стать самой ходовой обувью в нашем прекрасном городе. Ходовой в прямом и переносном смысле.

Сапожник-спасатель

Если ваши ботинки или сапожки весь прошлый холодный сезон служили вам верой и правдой, а вот теперь не прошли испытание первым же дождем, то просто присмотритесь к ним повнимательнее. Скорее всего, у них просто отклеилась подошва. «Эту беду – руками разведу», – смеется Анвар. Это мой знакомый сапожник, к которому я протоптала дорожку много лет назад. Обращалась к нему с разными обувными неприятностями, да и просто за профилактикой. В том числе и когда нужно было «законопатить» протекающие туфли. «Если подошву на обуви хорошо проклеить и на совесть стык зашить, то никакой протечки не будет, – говорит Анвар. – Только лучше проверить и отремонтировать всю свою обувь заранее. А не ждать, когда грязная уличная вода попадет внутрь. Вы посмотрите, какая вода течет по дорогам – чернющая! Сколько грязи потом останется внутри, даже когда вы свои ботинки просушите. А вот если лопнула подошва, то только менять, ее уже не заклеишь. Тут материал подкачал. Или если сама обувь полопалась, то тоже будет промокать. Таких вот туфель «две пары по цене одной» у меня на ремонте каждый день по десять штук. А что делать, народ у нас небогатый, что берет, с тем и работаем – спасаем, что можем…»

Крем для кожи. И лицо тут ни при чем

Мои резиновые сапоги уже стоят наготове. Но, по правде говоря, я конечно же предпочитаю кожаную обувь. Не будешь же носить резину полгода подряд. Но часто так бывает, что выходишь утром из дома посуху, а на обед бежишь уже по лужам. И вот тут кожа может подвести. Этот материал водопроницаемый. И если производитель сразу не обработал вашу пару специальными водоотталкивающими средствами, то делать это придется вам самим.

В продаже сейчас полно всяких специальных средств для этой цели – кремов, спреев, пропиток. Они помогут не промокнуть в дождь. Обрабатывать обувь нужно периодически, а не только в начале сезона.

К тому же стоит поинтересоваться так называемыми «бабушкиными» рецептами, которыми для этой цели пользовались наши старшие родственники. Тогда еще не было специальной обувной косметики, а кожаную обувь надо было защищать. Конечно, они не подойдут для тонкой итальянской кожи или деликатной замши, да мы и не говорим об этом – люди, носящие такую обувь, ездят на машинах, а не прыгают по лужам. Но для вполне себе нормальной городской обуви эти средства пригодятся.

Восковая свечка, растопленная и смешанная с льняным маслом в пропорции 3:1, отличное водоотталкивающее средство. Пока оно еще теплое, нужно при помощи шерстяной тряпочки втереть его в поверхность ваших туфель.

Более адаптированное к нашей реальности – пропитка на основе бараньего жира, которого у нас в избытке. Водоотталкивающая смесь выглядит так: бараний жир смешивается пополам с тем же льняным маслом и добавляется скипидар (где-то десятая часть от смеси, например, в пропорции 50г:50г:10г).

Если нет желания составлять собственные рецепты, можно воспользоваться обычным вазелином. На какое-то время это вас спасет.

А вот современный лайфхак с применением новых технических средств. Берем свечу, восковую или парафиновую, аккуратно, но без фанатизма натираем ею всю поверхность обуви, а потом теплым воздухом из фена обдуваем ее. Пока все еще в теплом состоянии, берем тряпочку и втираем средство до блеска.

Важный момент! Водоотталкивающее средство для обуви нужно подбирать правильно. Различные народные домашние рецепты подходят только для достаточно плотной, грубой кожи. С обувью из дорогой кожи лучше не экспериментировать. Здесь вам в помощь специальная косметика для обуви. Также учтите, что кожзам не способен впитывать масляные средства и спреи.

Яна Котт