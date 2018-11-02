Одно из первых упоминаний о продаже волос появилось в рассказе О’Генри «Дары волхвов», однако зарабатывать на этом стали гораздо раньше.

Парики из натуральных волос — удовольствие не из дешевых. Как чужие волосы делают людей счастливыми, выясняла корреспондент Sputnik Казахстан.

Все решил случай

Оксана Николаева в начале нулевых работала продавцом на рынке в Караганде. С мужем она разошлась, денег едва хватало оплатить коммунальные услуги. Тогда женщина содержала семью из четырех человек: пожилых родителей и двух несовершеннолетних детей. Оксана искала подработку: мыла в офисах полы, летом собирала овощи на полях и торговала ими на рынке. С бизнесом по продаже волос ее свел случай. В тот зимний вечер к ее прилавку подошла женщина, которая долго рассматривала косу Оксаны. Как оказалось, клиентка тогда только начинала торговать париками и предложила купить у Оксаны красиво уложенную косу.

Оксана долго раздумывала над этим и все-таки решилась. За свой густой и некрашеный волос длиной 60 сантиметров женщина выручила 11 тысяч тенге, что равнялось тогда зарплате учителя, работающего на полставки. С тех пор Оксана стала перекупщицей волос. Она перепродавала их за более высокую плату изготовителям париков. Иногда и приходилось самой отрезать волосы у нуждающихся в деньгах девушек. Происходило это возле майкудукской «Санты-Барбары» (Майкудук — район Караганды) — входа в парк, оформленного арками, чем-то напоминающие заставку знаменитого сериала.

«Раньше это было местом сбора «ночных бабочек». От безысходности они там стояли: у кого-то больные родители, кто-то работу не мог найти, у кого-то на иждивении маленькие дети. Продавали волосы только так. Я приезжала с ножницами и обрезала их. Выхода ни у меня, ни у девушек не было», — рассказывает Оксана.

Жизнь женщины начала налаживаться. За волосами она выезжала в Темиртау, иногда были поездки в Хромтау. Оксана наладила контакты с парикмахерскими, всегда была на связи с приемщиками. В 2007 году она решила испытать удачу в Алматы.

Сколько можно выручить на продаже шевелюры

Сейчас Оксана — преуспевающая бизнес-леди. Она сама производит парики из натуральных волос и распределяет их по точкам. По словам женщины, для продажи она отбирает длинные волосы (от 40 см) без проседи и некрашеные. Испорченные краской волосы стоят дешевле и их практически невозможно продать. Славянские волосы в Казахстане, как утверждает женщина, ценятся больше, чем азиатские. Волосы длиной 70-80 сантиметров она покупает от 12 тысяч за 100 граммов, волосы без химической обработки и с густыми кончиками Оксана приобретает дороже. Азиатские волосы, как правило, тяжелее. «Основной поставщик азиатских волос — Шымкент, однако алматинки тоже продают свои волосы, но по качеству они уступают южанам», — подчеркивает Оксана.

Члены команды Оксаны делают аккуратные срезы, но чаще всего стригут девушек в салонах красоты, причем бесплатно. «Мы заранее договариваемся с парикмахерской, там девочек стригут. Если едем в сельскую местность, где нет салонов, делаем это сами. Никто пока не возмущался», — говорит Оксана.

Отдельные локоны женщина оставляет для наращивания. «Славянские волосы можно сколько угодно крутить, заплетать, они не требуют длительной укладки. С азиатскими волосами гораздо труднее работать», — продолжает Оксана.

Цена за капсулу славянских волос для постоянных клиентов — от 700 тенге, минимум их может потребоваться — 20. Стоимость волос на лентах составляет от 900 тенге за штуку (60 сантиметров), трессы (волосы на заколках — Sputnik) стоят от 7 тысяч тысяч тенге.

Цены на парики варьируются от 30 тысяч тенге.

Счастье в волосах

Среди клиентов Оксаны есть те, кто страдает онкологическими заболеваниями. Эти люди просят подобрать им парик в их цвет — чтобы никто не заметил разницы. «Мы никогда не красим волосы, просто подбираем оттенки. Когда приходят женщины, у которых обнаруживают рак, мне хочется плакать, но я это не показываю. Я должна встретить их позитивно, улыбаюсь, а у самой на душе кошки скребут», — делится Оксана.

А есть и те, кто страдает алопецией. «Этим женщинам тоже приходится несладко. Женщин с облысением — большинство. Есть и молоденькие совсем, есть и в возрасте. К каждой находим подход», — подчеркивает Оксана.

Главное, заявляет Оксана, чтобы женщина была по-своему счастлива.