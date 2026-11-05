На металлургическом заводе Шымкента провели замеры качества воздуха

В Шымкенте специальная комиссия по контролю за экологической обстановкой посетила металлургический завод Sin Yuan Steel. Специалисты провели замеры и ознакомились с производственным процессом. По результатам исследований превышений установленных нормативов не выявлено. При этом жители города продолжают жаловаться на неприятный запах, особенно в ночное время.

Комиссия создана по поручению городского акимата. В её состав вошли представители департамента экологии, полиции, «Казгидромета», санитарной службы, управления комфортной городской среды и общественные активисты.

Рабочая группа посещает промышленные предприятия, чтобы оценить соблюдение экологических требований и установить возможные источники загрязнения атмосферного воздуха.

На этот раз специалисты проверили завод Sin Yuan Steel, который занимается переработкой металлолома и производством стали, арматуры и другой металлургической продукции.

Предприятие принадлежит китайским инвесторам. В настоящее время на заводе работают около 200 человек.

Представители производства показали членам комиссии цеха, рассказали об используемом оборудовании и технологических процессах. Во время посещения специалисты провели замеры, которые не выявили превышений установленных нормативов.

Инженер по технике безопасности предприятия Игорь Федогенов рассказал, что металл на заводе плавят при температуре до 1600 градусов.

По его словам, в производственном процессе используются специальные добавки, а плавка осуществляется в электрических печах. При этом оборудование работает преимущественно в дневное время — с 08:00 до 16:00.

В состав комиссии также вошёл экоактивист, советник акима Шымкента Сергей Ефремов. Он неоднократно поднимал в социальных сетях проблему неприятного запаха в городе.

По его мнению, работа комиссии не позволит устранить все экологические проблемы за короткий срок, однако помогает выявлять возможные нарушения и вырабатывать рекомендации для государственных органов.

«Основные выбросы и жалобы идут по ночам. Но говорить, что комиссия бесполезна, ошибочно. Мы участвуем в её работе, делаем выводы и даём рекомендации госорганам. Люди сами говорят, что проблема существует не один год, и за месяц исправить всё не удастся», — отметил Сергей Ефремов.

Одним из главных вопросов остаётся организация экологического контроля в ночное время. Многие жители Шымкента сообщают о неприятном запахе именно после наступления темноты.

В управлении комфортной городской среды заверяют, что ночные выезды специалистов проводятся, однако не ежедневно, а преимущественно после поступления обращений от горожан.

«В состав нашей рабочей группы входят специалисты лаборатории, которые выезжают в ночное время, проводят исследования и необходимые замеры. Кроме того, к этой работе привлекаются специалисты лаборатории департамента экологии и экспертного центра», — сообщила руководитель отдела управления комфортной городской среды Гульнар Ермекбаева.

По данным профильных служб, с начала года в Шымкенте проведено 36 проверок промышленных предприятий. По их результатам деятельность шести производств была приостановлена.

Несмотря на проводимые мероприятия, вопрос качества атмосферного воздуха остаётся актуальным. Специалистам ещё предстоит установить, какие именно источники могут быть причиной неприятного запаха, на который жалуются жители.

Отсутствие превышений во время отдельных замеров не означает, что показатели качества воздуха остаются неизменными в течение суток. Поэтому особое значение имеет контроль в часы, когда поступает наибольшее количество жалоб.