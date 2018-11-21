21 ноября – Всемирный день телевидения

Видимо, я так давно живу, что помню время, когда в нашем доме появился первый телевизор – «Рекорд» назывался. Мне было лет пять, не больше. Даже не первоклассница. Тогда телевидение не было круглосуточным, у вещания, кстати, был большой технический перерыв.

Художественные фильмы показывали так редко, что на их просмотр сбегались все соседские мальчишки и девчонки. Приходили заранее, без опозданий. Кому не хватало стульев, те просто располагались на полу и с интересом, с предвкушением потрясающего зрелища смотрели на телеэкран. В программе телепередач время показа интересных фильмов всегда отмечали кружочком. Чтоб не пропустить! Помню, как в дни школьных каникул мы, дети, засматривались сериалами «Капитан Тенкеш», «Четыре танкиста и собака», фильмами «Человек-амфибия», «Дубравка», «Меня зовут Кожа»… Взрослых было не оторвать от «Ставка больше, чем жизнь», «Майор Вихрь», «Адъютант его превосходительства», «Конец атамана»…

Сколько замечательных мгновений мы провели за просмотром добрых советских мультиков, бесподобных фильмов-сказок. А передачи «Клуб кинопутешественников», «Очевидное-невероятное», «Музыкальный киоск» были насыщены настоящими географическими и научными открытиями, новостями культуры. Главное впечатление тех лет – телевидение было добрым и большей частью познавательным.

Прошло чуть больше полувека, и мы по-прежнему не мыслим своей жизни без «ящика». Теперь телевизоры стоят, а где и висят почти в каждой комнате квартиры. Едва проснувшись, тянемся к своим мобильникам, а потом обязательно жмем на кнопку пульта, включаем телек. Без этого «фона» сегодня невозможно представить наши утренние сборы в школу или на работу, выходные дни в семье. Поводов для ссор – какую передачу смотреть – уже не возникает: иди в другую комнату и смотри себе на здоровье – хоть про то, как «звезды» разводятся, хоть около политические теледебаты. Впрочем, сегодня продукт телевидения смотрится не только на больших экранах смарт-телевизоров, но и на мониторах компьютеров и мобильных устройств.

Всемирный день телевидения – не такой уж и юный праздник. ООН учредила его в декабре 1996 года, признав «возрастающее воздействие телевидения на процессы принятия решений, привлечение внимания всего мира к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах, включая экономические и социальные вопросы». Государствам было предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященным таким проблемам, как мир, безопасность, развитие и расширение культурного обмена.

Помните, что говорил один из героев фильма «Москва слезам не верит» о ближайшем будущем: «Ничего не будет! Ни театра, ни книг, ни газет… Будет сплошное телевидение!» К счастью, прогноз Рудольфа не оправдался. А теперь мы дожили и до другого утверждения: «Скоро будет сплошной интернет!» А вот это очень даже возможно, потому что по оперативности подачи новостного контента ТВ уступает интернету. Сегодня любой обладатель смартфона, оказавшийся первым на месте события, в доли секунд-минут может выложить видео в YouTube, в соцсети. Инфа короткая, сжатая, не такая сюжетная как на телевидении. Сегодня тот, кто первым подал новость, тот и выходит на первый план. К тому, скорее всего, и потечет рекламный поток.

Но и телевидение не сдается! У него сохраняются свои сильные стороны. Какие именно? А вот такие – по конкретной теме оно может предоставить мнение экспертов, выдать разные точки зрения, сравнительные характеристики, словом – аналитику. Ему пока нет равных в создании развлекательных программ, шоу.

Буквально на днях в Москве состоялся XXI Конгресс НАТ (Национальной Ассоциации телевидения), на котором обсуждались текущие проблемы в информационном поле. У нас с россиянами они схожие. Одна из них – уход зрителя с ТВ. Впрочем, это общемировая тенденция, из разряда «неизбежное». И все же отток телезрителя – это не приговор. В репортаже с Конгресса наш коллега Родион Чемонин пишет: «Телевизор по-прежнему любят и будут любить. Это ритуал, он удовлетворяет самые разные потребности населения самым лучшим образом – в этом его сила». Он приводит Топ-5, за что мы любим телевидение. Советую вам сверить их со своими ощущениями.

Итак, первое. Контент. Что немаловажно, профессиональный контент, потому что доверие вызывает высокий уровень экспертности.

Второе. Пассивный отдых, не требующий активности, легитимность ничегонеделания.

Третье. Многолетняя привычка, которая структурирует день, создает фон для домашних дел.

Четвертое. Телевидение лишает нас выбора: «я смотрю то, что мне показывают». Это может для многих казаться главным «злом зомбоящика», но так уж устроен человек: щелкая пультом, он останавливается на том, что соответствует его настроению «здесь и сейчас».

Пятое. Событийность. Телевидение – это повод для обсуждения. Мы понимаем, что новости есть и в интернете, но к телевидению больше доверия (смотри пункт первый).

Ну что, сошлось у вас? То-то же…

Чего точно не отнять у телевидения, так это того, что оно за минуту может создать нам кардинально разное настроение, вызвать диаметрально противоположные ощущения. Посмотрев новости по одному каналу (догадайтесь сами!), кажется, что все у нас ужасно, кругом коррупционеры, воры, обманщики, жить не хочется. Но одним нажатием кнопки, включив другой канал, мы видим, что живем в самом лучшем месте на земле, все у нас хорошо…

К слову, еще одна общая особенность современного телевидения – интерес к местным новостям. А вот по этой части в нашем регионе нет равных телеканалу «ОТЫРАР-TV». События, факты, комментарии, лица… «Мы – ваше телевидение!» – не устают повторять наши коллеги и подтверждают это своими репортажами, сюжетами, зарисовками. С праздником, дорогие коллеги!

Всем работникам телевидения, всем, кто причастен к рождению новостей, тематических программ, развлекаловок, телесериалов – здоровья, творческих успехов, вдохновения, потрясающих идей и проектов, ухода от стереотипов, а главное – больше человечности!

И нас всех с праздником, уважаемые телесмотрители! Всем телеканалам таких замечательных, благодарных зрителей, как мы!

Фарида Шарафутдинова