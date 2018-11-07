Новые свидетельства о регистрации транспортных средств будут выдавать поэтапно с 1 декабря 2018 года, говорится в приказе министра внутренних дел, официально опубликованном 5 ноября.

При этом техпаспорта, изготовленные и выданные до введения приказа в действие, будут использоваться до перерегистрации транспортных средств, передает Кolesa.kz.

Обновлённые СРТС обзаведутся электронными чипами, в которых пропишут все регистрационные данные автомобиля. У техпаспортов появятся новые поля, ультрафиолетовые элементы защиты, документы поменяют цвет на сиреневый, а отметка о снятии с учёта в техпаспорте будет пробиваться с помощью дырокола. (Действующие сегодня СРТС расшиваются на две половины.)

В чипах станет храниться следующая информация:

государственный регистрационный номерной знак;

серия и регистрационный номер свидетельства;

дата выдачи свидетельства;

марка, модель;

год выпуска транспортного средства;

категория транспортного средства;

отметка о снятии с учёта;

идентификационный номер (VIN);

масса без нагрузки, кг;

объём двигателя, см куб.;

разрешённая максимальная масса, кг;

цвет транспортного средства;

владелец транспортного средства;

место жительства владельца;

особые отметки;

дата первичной регистрации;

сведения о видах переоборудования транспортного средства;

иные сведения.