Новые свидетельства о регистрации транспортных средств будут выдавать поэтапно с 1 декабря 2018 года, говорится в приказе министра внутренних дел, официально опубликованном 5 ноября.
При этом техпаспорта, изготовленные и выданные до введения приказа в действие, будут использоваться до перерегистрации транспортных средств, передает Кolesa.kz.
Обновлённые СРТС обзаведутся электронными чипами, в которых пропишут все регистрационные данные автомобиля. У техпаспортов появятся новые поля, ультрафиолетовые элементы защиты, документы поменяют цвет на сиреневый, а отметка о снятии с учёта в техпаспорте будет пробиваться с помощью дырокола. (Действующие сегодня СРТС расшиваются на две половины.)
В чипах станет храниться следующая информация:
государственный регистрационный номерной знак;
серия и регистрационный номер свидетельства;
дата выдачи свидетельства;
марка, модель;
год выпуска транспортного средства;
категория транспортного средства;
отметка о снятии с учёта;
идентификационный номер (VIN);
масса без нагрузки, кг;
объём двигателя, см куб.;
разрешённая максимальная масса, кг;
цвет транспортного средства;
владелец транспортного средства;
место жительства владельца;
особые отметки;
дата первичной регистрации;
сведения о видах переоборудования транспортного средства;
иные сведения.