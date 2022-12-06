Шымкентцы могут получить техпаспорт на недвижимость онлайн

Филиал госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент напоминает, что через портал электронного правительства egov.kz можно получить техпаспорт на недвижимость онлайн, не посещая ЦОН.

Чтобы получить электронный техпаспорт на портале электронного правительства необходимо войти в раздел «Недвижимость» и выбрать услугу «Подача электронного заявления на получение технического паспорта объекта недвижимости». Сделав онлайн запрос правообладателям квартир, комнат в общежитиях, индивидуальных гаражей и дачных строений нужно прикрепить документы, указанные в перечне.

Срок изготовления документа зависит от вида строения. По итогам проведенного технического обследования техпаспорт квартиры, комнаты в общежитиях выдается на третий рабочий день, на индивидуальные гаражи и дачные строения — на 5 рабочий день.

Электронные техпаспорта на квартиры, комнаты в общежитии, индивидуальные гаражи и дачные строения будут содержать те же данные, что выдаются в ЦОНах с печатями и подписью. Электронные аналоги будут подтверждаться электронной-цифровой подписью работников, которые были задействованы при оказании госуслуги.

К слову, с начала года в Шымкенте новые электронные техпаспорта получили около 5 тысяч горожан.