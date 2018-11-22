В городском суде Шымкента новое назначение.

На должность руководителя администратора судов по городу Шымкент назначен Нурсултан Толенулы Байтилесов.

Уроженцу Мактаральского района 27 лет. До этого назначения работал руководителем РГУ «Администратор Военного Суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан».

Окончил Гуманитарно-юридический колледж Казахского гуманитарно-юридического университета по специальности «Правоведение», затем Южно-Казахстанский Государственный университет имени М. Ауезова по специальность «Юриспруденция».

Также имеет диплом по специальности «Государственное и местное управление» Регионального социально-инновационного университета.

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом Алматинского районного суда города Астаны. Также работал в Атырауском областном суде.