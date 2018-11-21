34-летний шоумен и блогер из Алматы Талгат Самбай перепел известную песню украинской группы Kazka «Плакала». Он изменил слова, добавив в текст про тарифы на коммунальные услуги и работу антимонопольщиков, пишет Informburo.

«Я, как и все казахстанцы, читаю новости. Это не первая моя работа, было видео «Пустите меня в акимат» и «Запах пенсии моей» – всё это зреет в голове благодаря новостной повестке, – рассказал Талгат Самбай корреспонденту Informburo.kz. – На эту, как я её называю «актуалку» я и пишу тексты. Песню «Сказка «Плакали» я написал за ночь. На следующий день буквально за 15 минут записал вокал в студии, позвал друзей и за 1,5 часа сняли ролик, который вы все видели», – говорит шоумен.

Первая юмористически-жизненная композиция «Пустите меня в акимат» в исполнении шоумена набрала в Youtube несколько тысяч просмотров. Она выпущена при участии музыканта Тоги Дэлл, оригиналом является песня «Пустите меня на танцпол» исполнителей HammAli & Navai. Талгат заранее знал, что реакция в соцсетях на пародию будет бурной.

«Я хотел посмотреть, как это будет выглядеть. Когда вышел ролик, нам пришлось два раза его удалять из Youtube, так было нужно. Потом передумал, да и народ просил залить снова видео в интернет. Поэтому просмотры можно смело умножать на два. Уже потом была песня «Запах пенсии моей» – она о том, что пенсионные деньги народа из ЕНПФ отдают направо и налево, это беспокоит всех казахстанцев», – говорит он.

Сейчас Талгат готовит очередной взрывной трек, песня будет всегда актуальной, убеждён шоумен. Тему композиции он пока держит в секрете.