Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подписал постановление Правительства, которое включает в список праздничных дат еще один праздник, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

Перечень праздничных дат дополняется пунктом: «47. День Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан – 20 декабря».

До нового праздника осталось чуть больше месяца.

Государственная фельдъегерская служба Казахстана создана в конце декабря 1991 года постановлением кабинета министров РК.

Она служит для обеспечения фельдъегерской связью высших органов государственной власти и государственного управления, правительственных учреждений и высшего военного командования.