В министерстве поддержали идею ввести новый праздник

Министерство культуры и спорта Казахстана готово поддержать идею об установлении «Дня хлеба» и его ежегодном праздновании по всей республике. Об этом сообщил глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы, отвечая на депутатский запрос, озвученный мажилисменом Владиславом Косаревым, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Мы находим необходимым отметить труд механизаторов, сотрудников аграрной науки, элеваторов, пекарей, продавцов хлебобулочных изделий. Наилучшим способом воздания высокого почтения главному продукту питания мы видим учреждение праздника хлеба по типу того, как в Италии празднуют день помидора, в Греции есть праздник вина, в Голландии день тюльпана и сыра, а в Германии отмечают день пива. А мы с широким размахом предлагаем ежегодно отмечать день хлеба», — внес предложение 6 декабря 2017 года депутат Владислав Косарев.

Министр, в свою очередь, подчеркнул, что в любой стране мира хлеб и хлебобулочные изделия пользуются неизменной любовью. И отметил, что ООН было решено в 1979 году утвердить 16 октября 2017 года Всемирным днем хлеба.

Мухамедиулы отметил, что ведомство готово поддержать эту идею и для празднования «Дня хлеба» в Казахстане.

«После провозглашения “Дня хлеба”, министерство, в свою очередь, готово внести предложения всем библиотекам республики по организации книжных выставок на тему хлеба и предложить платформу для проведения лекций и познавательных мероприятий в рамках вышеупомянутой темы.

Кроме этого, в целях привития любви и уважения к хлебу у детей и общества, в следующем году министерство выступит с предложениями в художественные советы по отраслям культуры о проведении конкурсов композиторов, словесного творчества, и с запросом в театры по театральным постановкам на данную тему. Хлебу во все времена отводилось самое почетное место на столе, он был и остается символом жизни. Министерство за развитие уважения к хлебу насущному и хлебу духовному», — сообщил глава Минкультуры и спорта.

Отметим, на текущий момент, согласно указу Президента «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан», День работников сельского хозяйства отмечается в третье воскресенье ноября.