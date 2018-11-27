В Шымкенте бывший следователь полиции был приговорен к четырем годам лишения свободы за взяточничество.

По приговору районного Аль-Фарабиского суда бывший следователь Каратауского районного отдела полиции должен отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы с низкой степенью защиты. Приговором суда экс-следователь пожизненно лишен права работать в государственных службах и правоохранительных органах.

Работая в полиции, следователь требовал взятку, чтобы принять положительное решение, воспользовавшись служебным полномочием.

28 мая этого года сотрудники УВБ задержали следователя с поличным во время оперативно-розыскной деятельности за взятку в размере 150 тысяч тенге. Следует отметить, приговор еще не вступил в законную силу. Получивший срок имеет право подать на апелляцию.