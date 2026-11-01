Эксперты прогнозируют рост тарифов на электроэнергию в 2027 году

В Казахстане тарифы на электроэнергию могут вырасти уже в 2027 году. Эксперты допускают, что пересмотр стоимости произойдёт в два этапа — весной и осенью.

Одной из причин возможного повышения называют рост расходов энергокомпаний и необходимость модернизации инфраструктуры. Отрасли требуются значительные инвестиции в обновление оборудования, сетей и производственных мощностей.

Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов отмечает, что затраты на материалы, оборудование и работы продолжают увеличиваться.

По его словам, часть компаний может подать заявки на повышение тарифов уже с начала года, однако основная корректировка может пройти в несколько этапов.

При этом окончательное решение о пересмотре тарифов пока не принято. Размер возможного повышения будет зависеть от региона и расходов конкретных энергоснабжающих организаций.

По отдельным экспертным оценкам, совокупный рост тарифов к концу 2027 года может достигнуть около 20%.

Финансовый советник Арман Байганов считает, что наиболее заметное повышение может коснуться бизнеса. Для населения тарифы, вероятно, продолжат регулироваться государством.

Рост стоимости электроэнергии для предприятий может отразиться и на ценах товаров и услуг. Компании учитывают расходы на электричество при формировании себестоимости продукции.

С другой стороны, эксперты предупреждают, что длительное сдерживание тарифов может ограничить возможности энергокомпаний по ремонту и модернизации инфраструктуры.

Отдельно обсуждается вопрос выравнивания тарифов для населения и бизнеса. Сейчас предприятия зачастую платят за электроэнергию больше, однако часть этих расходов в конечном итоге перекладывается на покупателей через стоимость товаров и услуг.

Таким образом, возможное повышение тарифов связано не только с ростом затрат энергокомпаний, но и с необходимостью обновления энергетической инфраструктуры.