В Шымкенте родители воспитанников детских садов призывают всех периодически проверять кадры с камер видеонаблюдения, установленных в дошкольных учреждениях, сообщает «Хабар 24».
На одном из видео, женщина, работающая в детском саду, собирает малышей на прогулку. При этом воспитатель грубо обращается с детьми.
https://www.instagram.com/p/BqHv_9Ogoj-/
Родители были крайне возмущены поведением сотрудницы дошкольного учреждения.
В Управлении образования города уже сообщили, что воспитателя уволили с работы.