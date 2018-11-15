В Шымкенте родители воспитанников детских садов призывают всех периодически проверять кадры с камер видеонаблюдения, установленных в дошкольных учреждениях, сообщает «Хабар 24».

На одном из видео, женщина, работающая в детском саду, собирает малышей на прогулку. При этом воспитатель грубо обращается с детьми.

https://www.instagram.com/p/BqHv_9Ogoj-/

Родители были крайне возмущены поведением сотрудницы дошкольного учреждения.

В Управлении образования города уже сообщили, что воспитателя уволили с работы.