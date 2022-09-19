Убийство и кражи раскрыли в Шымкенте с помощью камер

В городском департаменте полиции подвели итоги прошедшей недели.

В период с 12 по 18 сентября текущего года на канал «102» Центра оперативного управления Департамента полиции города Шымкент поступило 6466 звонков различного характера.

За неделю с помощью камер видеонаблюдения полицейским удалось раскрыть 8 преступлений. Среди них 1 убийство, 4 факта кражи и 3 факта других преступлений.

Камеры видеонаблюдения оказывают большую помощь в профилактике правонарушений, раскрытии преступлений по горячим следам.

Также по принципу нулевой терпимости и административным правонарушениям выявлено 1168 фактов. Из них 873 нарушений правил дорожного движения.