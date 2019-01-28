В Шымкенте 13 января около 22 часов ночи в центре города произошел конфликт между молодыми людьми.

По словам очевидцев, сначала были слышны звуки выстрелов огнестрельного оружия, а сразу после этого они заметили убегающих двух прочь парней.

На месте происшествия обнаружен один патрон травматического оружия. Данный факт подтвердил и Департамент полиции г. Шымкента.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по ст. 293 ч. 3 УК РК «Хулиганство». В настоящее время назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы»,- сообщает пресс-служба Департамента полиции г. Шымкент.