В церемонии его открытия принял участие аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Как отметил председатель городского суда Ербол Рахымбеков, задача нового центра — развить институт медиации и смягчить нагрузку на суды.

Граждан здесь будут принимать судьи и медиаторы. В центре для этого создана максимально комфортная обстановка.

Кроме этого, акимат Шымкента и городской суд подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

По информации представителей Фемиды, в 2018 году в Шымкенте было рассмотрено свыше 29 тысяч гражданских дел. В целях развития института медиации мегаполису требуется больше медиаторов. Планируется, что кабинеты медиации будут открыты во многих государственных органах.

Кроме этого, акимат Шымкента и городской суд подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

По информации представителей Фемиды, в 2018 году в Шымкенте было рассмотрено свыше 29 тысяч гражданских дел. В целях развития института медиации мегаполису требуется больше медиаторов. Планируется, что кабинеты медиации будут открыты во многих государственных органах.