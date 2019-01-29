В церемонии его открытия принял участие аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.
Как отметил председатель городского суда Ербол Рахымбеков, задача нового центра — развить институт медиации и смягчить нагрузку на суды.
Граждан здесь будут принимать судьи и медиаторы. В центре для этого создана максимально комфортная обстановка.
Кроме этого, акимат Шымкента и городской суд подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве.
По информации представителей Фемиды, в 2018 году в Шымкенте было рассмотрено свыше 29 тысяч гражданских дел. В целях развития института медиации мегаполису требуется больше медиаторов. Планируется, что кабинеты медиации будут открыты во многих государственных органах.
Кроме этого, акимат Шымкента и городской суд подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве.
По информации представителей Фемиды, в 2018 году в Шымкенте было рассмотрено свыше 29 тысяч гражданских дел. В целях развития института медиации мегаполису требуется больше медиаторов. Планируется, что кабинеты медиации будут открыты во многих государственных органах.