Жениться и разводиться в Шымкенте стали в разы чаще

Судьи городского суда Шымкента провели брифинг, на котором рассказали об итогах работы в прошлом году и самых резонансных делах.

За год городской суд рассмотрел 2 тысячи 275 уголовных дел, в отношении 2630 человек. 1 614 подсудимых признаны виновными, 23 человека — оправдали.

Наиболее резонансными стали судебные процессы по январским событиям.

«По январским событиям были осуждены 65 человек по 46-ти уголовным делам. Все уголовные дела были рассмотрены в строгом соответствии с законом. 10 процентов этих дел были пересмотрены коллегией по уголовным делам. Если смотреть в разрезе, по уголовным делам, то Аль-Фарабийским судом рассмотрено 18 уголовных дел, Енбекшинским — 21 уголовное дело и Каратауским судом — 4», — рассказывает председатель судебной коллегии по уголовным делам суда г. Шымкента Низамидин Жамашов.

В основном все осуждённые были приговорены к условным срокам. Лишь один из зачинщиков беспорядков осуждён к 3-м годам 6 месяцам лишения свободы. Что касается гражданских дел, то в прошлом году в городской суд поступили 28 тысяч 240 дел. На 8 процентов больше, чем годом ранее.

Увеличилось число дел по двум категориям — бракоразводным процессам и взысканием долга перед финансовыми учреждениями. На расторжение брака поступило 4 780 заявлений и более 2 тысяч исков о взыскании кредитов.

Доля исков по договорам банковского займа, либо кредитам в Шымкенте неуклонно растёт. За год число таких дел увеличилось на 1000. При этом зачастую, до суда вопросы о возвращении долга можно было не доводить, если бы сотрудники банков соблюдали все законные процедуры.

«Перед тем как обратиться в суд они должны провести определённую процедуру. Разъяснить этим же заёмщикам, что они имеют право обратиться в уполномоченный орган — агентство по развитию финансового рынка. Предусмотреть все возможности рефинансирования, реструктуризации этого долга или списания. Но, к сожалению, банки этого не делают, потому что им это невыгодно», — говорит председатель судебной коллегии по гражданским делам г. Шымкента Мухтар Парменов.

В сфере административного делопроизводства, как отметили судьи, в минувшем году были приняты поправки, которые позволили гражданам не оббивать лишний раз пороги судов. В некоторых случаях налоговые органы теперь могут без лишней судебной волокиты, при посредничестве судей, заключить примирение с частными лицами.