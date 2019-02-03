Быть ближе к народу. Депутаты Мажилиса Парламента провели прием граждан в городском филиале партии Нур Отан. Также в этот день впервые после переезда Туркестанский областной филиал партии провел общественную приемную в Шымкенте. Жители отдаленных районов смогли донести до партийцев проблемы.

Мать-одиночка, воспитывающая сына-инвалида, возмущена. Льготница ждет очереди на квартиру долгие годы. От бессилия у матери больного ребенка опускаются руки.

«Немедленно выясните, какую поддержку можно оказать. Кроме памперсов, что ещё соцотдел может дать для больного сына. А на счет своей очереди — Вы не беспокойтесь, сейчас строительство жилья в Шымкенте идет быстрыми темпами. Так что в ближайшие годы подойдет и ваша очередь», — сказал депутат Мажилиса Парламента РК Мансурхан Махамбетов.

Мажилисмены напоминают, что чиновники больше не смогут «футболить» людей безнаказанно. Они обязаны разъяснить и при необходимости показать список очерёдности, а потом вместе с заявителем посчитать, когда примерно подойдет очередь.

Еще одна история прозвучала на встрече. Мать четверых детей Сулушаш Түймебекова недавно развелась с мужем. Вся тяжесть по содержанию и воспитанию детей легла на её плечи. Сулушаш просит депутатов Мажилиса помочь ей с жильём.

— Я собрала документы на жилье по программе «7-20-25» и сдала в центр обслуживания населения по Каратаускому району. Там специалисты говорят, что я не подхожу по программе. Куда теперь мне идти?!

Заявление женщины приводит мажилисменов в ярость. Они задались вопросом: «Неужели так трудно разъяснить порядок постановки в очередь на получение жилья!» После разбора полётов партийцы отправляются с многодетной матерью оформлять документы.

В это время в большом зале бывшего шымкентского акимата проходит общественная приемная. Это первый масштабный прием жителей. Людей, приехавших из отдаленных районов Туркестанской области принимают руководители сразу 22-ух управлений.

— Мы приехали из села Сарыколь Отырарского района. Нам необходимо построить мост. Спасибо, что специалисты выслушали нас и сказали какая работа проводится в этом направлении. Меня лично удовлетворил ответ. Надо немного подождать. Мы готовы, подождем.

Выездные приемные практиковались и раньше. Нововведение этого года в том, что областной Нур Отан теперь будет приезжать и в Шымкент. Мактааральцам и шардаринцам добраться сюда быстрее и дешевле.

Шынар Оразова