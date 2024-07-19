Куда жаловаться, если ваши права как потребителей нарушают?

777 миллионов тенге вернули казахстанцам, которые обратились за защитой своих прав в комитет по защите прав потребителей.

Это результаты работы за пол года. В прошлом году за такой же период сумма была почти в два раза меньше. Отстаивать свои права люди стали активнее.

Чаще всего на недобросовестные товары и услуги жалуются жители Алматы. Следом за ними астанчане и шымкентцы. Реже за защитой своих прав обращаются жители Кызылординской, Акмолинской и Улытауской областей. За первое полугодие в ведомство обратились почти 24,5 тысячи граждан. Больше чем в прошлом году. Большинство обращений касается розничной и электронной торговли, бытовых услуг, сферы ЖКХ и общественного питания.

Также провели проверки в отношении предпринимателей. К административной ответственности привлекли почти 650 субъектов бизнеса. Кроме того в комитете провели соцопрос чем довольны а чем не довольны граждане.

«Результаты социологического опроса прошлого года показали что большая доля респондентов около 60% недовольны медицинскими услугами. На втором месте 52% респондентов недовольны сферой туризма ЖКХ и регионами», — говорит Даурен Исмаилов, руководитель управления комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

Так, участились случаи когда в автосалонах продают авто ненадлежащего качества, которые ломаются сразу после покупки. Владельцы таких машин обратились в ведомство и им удалось вернуть больше 168 миллионов тенге. А есть случаи когда в автосалонах продавали машины уже с браком.

«В автосалонах умудряются предоставлять и показывать один автомобиль, люди его выбирают, конкретно этот автомобиль, и когда речь доходит чтобы забрать машину с автосалона оказывается это не так машина с которой вы фотографируетесь а вот выйдите на улицу там ваша машина. И разница в винкоде всего одна цифра, плохо дверь закрывалась, краска была нанесена с пупырышками», -говорит Ольга Березуцкая, председатель ОО «Союз защиты прав потребителей» Костанайской области.

Эксперты по защите прав потребителей говорят, некоторые не обращаются за отстаиванием своих прав. А между тем чтобы увидеть реальную статистику важны все заявления.