День Домового отмечают на протяжении длительного времени, празднуют его 10 февраля.

Еще с древности ходит поверье о том, что если в доме живет домовой и он всем доволен, тогда и в семье и в доме все будет хорошо. Домовой очень любит различные сладости, поэтому стоит в день рождения угостить вкусностями крошечного сухощавого старичка.

Домовые ждут с нетерпением своего дня рождения, как люди ожидают Новый год. Поэтому эти два праздника практически сравниваются по значимости. По приметам домовые всю зиму отдыхают и только в ночь с 10 на 11 февраля веселятся. В этот вечер хозяева готовят много вкусностей для домовых и их семейству, чтобы они могли полакомиться в свой праздник.

В древности считали, что домовой – это персонифицированный бог и у славянских народов, считается мифологическим хозяином дома. Он обеспечивает хорошую и спокойную жизнь в доме, и предупреждает о возможных сложных ситуациях.

Еще с древних времен все знают о существовании домового, некоторые утверждали о том, что видели их, и разговаривали, даже иногда просили о помощи. Ходит поверье о том, что домовые это духи, которые загневили Бога, но покаялись, хотя прощения от Всевышнего не получили. Такие души могут существовать и поселяться в дома, для того, чтобы помогать домочатцам. Если дух проживет почти 70 лет в доме и будет помогать хозяевам, то по истечению этого времени они помогут получить прощение и попасть в Царство Божие.

У славянского народа существует поверье, что домовой, поселяющийся в дом, является дальним родственником хозяев дома. Он помогает разобраться во всех сложившихся проблемах.

Домовой представляет собой небольшой сгусток энергии чуть меньше метра. Некоторые считают, что он выглядит как маленький седоватый дедушка, покрыт несколько шерстью и одет в белую рубашку. Ходят легенды о том, что домовой может принимать облик собаки или кошки.

Увидеть самого домового практически невозможно, но его голос могут слышать, и если в этот период успеть спросить, что-то важное, то он скажет чистую правду.

День Домового, празднуют 10 февраля, что можно делать

Домовые если начинают часто шуметь или давать какие-то знаки, то это говорит о том, что к дому приближается несчастье. Он предвидит, когда порча совсем рядом.

Если на протяжении длительного времени хозяева дома не обращают внимание на сигнал от домового, то он перестает их подавать. Если в доме ожидаются люди с нечистыми намерениями, то дух дома будет подавать сигналы.

Если ночью происходит, что-то громкое, например, падает посуда, без видимых на то причин, то это он делает из-за скуки. Кроме этого он может пошутить, пощекотать во сне, запрятать различные вещи, хоть они лежали на видном месте.

Кроме всего прочего домовой своим повелением может предсказывать будущее. Например, если перед сном ощущается теплого прикосновения, то это к улучшению финансового благосостояния, а если холодное, то к неприятностям.

Если домовому комфортно находится в доме хозяев, это значит, что он будет приносить только удачу, и предупреждать о сложностях.

В случае если хозяева решили переехать, то следует вместе с вещами и всем необходимым забрать с собой и домового. Так как если его обидеть он может начать мстить.