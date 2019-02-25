В память о детях, погибших при пожаре в Астане, волонтеры движения «Добряки Шымкента», устроили на площади Ордабасы, в третьем миллионнике страны, поминальный обед.

В минувшие выходные активисты города пригласили всех желающих — малоимущие семьи, многодетных матерей, просто жителей города, на поминальный плов. Кудай тамак провели на 800 человек. Таким способом волонтеры решили помянуть детей, жизнь которых забрал страшный пожар.

Волонтеры приготовили 200 килограмм плова, а также сладости, лепешки, выпечку, чтобы помянуть детей.

Напомним, страшный пожар произошел в начале февраля в столице Казахстана. В Астане в частном доме сгорели 5 детей. Жуткая трагедия затронула сердца тысяч казахстанцев.