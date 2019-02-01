Ароматным пловом сегодня угощали сотрудников коммунальных служб Шымкента. Благотворительную акцию для людей, которые поддерживают в городе чистоту, организовали волонтеры социального дома «Ізгілік».

Рассказывает Мухтар Ташимов, директор фонда «Ізгілік»: Сегодня на обед мы пригласили больше 30 человек из коммунальных служб города. Это люди, которые ежедневно выходят на улицы Шымкента, убирают дороги и тротуары. Правда, повод у нас грустный — обед сегодня поминальный, мы хотели отдать дань памяти погибшей на дороге сотруднице ЛТД №Турмыс» и привлечь внимание общественности к тем, кто стоит на страже общественного порядка и соблюдения чистоты нашего города».

Поминальный обед организовали в память о трагически погибшей сотруднице ЛТД турмыс. Напомним, что женщина подметала дорогу в центре проезжей части возле бетонных блоков, разделяющих встречные полосы движения, когда по трассе проезжал автобус. Водитель не заметил женщину.

Женщина, погибшая в результате ДТП, одна воспитывала 4-х детей. Несколько лет назад она похоронила мужа.

Асанали Нуриев, родственник погибшей, поблагодарил организаторов за проведение поминок.

Плов приготовили на 100 человек. Им накормили водителей и кондукторов проезжающих мимо автобусов.

Кроме того фонд «Ізгілік» начал еженедельную бесплатную раздачу хлеба для нуждающихся. Первую партию из 300 лепешек, купленных на средства спонсоров, волонтёры раздали всем желающим и просто прохожим. Хлеб планируют раздавать каждую пятницу.

Анастасия Новикова