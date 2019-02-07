Чтобы получить квартиру, человек обязательно должен работать.

В этом году акимы Шымкента, Алматы и Астаны будут покупать квартиры для трудящейся молодежи. Об этом в сенате на заседании круглого стола на тему «О реализации Закона «О государственной молодежной политике» заявил министр общественного развития Дархан Калетаев, передает корреспондент Total.kz.

«Главой государства выдвинута новая инициатива — построить квартиры для трудящейся молодежи в городах Астане, Алматы и Шымкенте. Здесь сейчас идет проработка категорий, кто получит эти квартиры. В этом году квадратура жилья предполагается до 40-50 кв. метров. Типовых домов для строительства сейчас нет с такой квадратурой, поэтому в первый год принято решение покупать на рынке. Акиматы этих городов будут покупать на рынке квартиры», — сказал он.

В Министерстве общественного развития разработали параметры для лиц, которые могут претендовать на данную категорию жилья.

«Обсуждаем этот вопрос совместно с Министерством индустрии и Министерством экономики. Я думаю, до конца месяца эти параметры будут утверждены. Первый параметр, который был определен, это возраст до 29 лет», — пояснил министр.

Есть и обязательные параметры для получения квартиры.

«Второй параметр — это работа, то есть человек должен обязательно работать. В этой плоскости идет разговор, до конца февраля мы полностью утвердим», — добавил Дархан Калетаев.

Предоставлять будут арендное жилье, с подписанием договора аренды не менее чем на три года.

«Ценовой диапазон, который мы просчитываем, месячная аренда будет составлять до 10-12 тысяч тенге», — добавил Калетаев.

В своем выступлении на открытии года молодежи Елбасы говорил о решении проблемы жилья для молодежи. В Астане, Алматы и Шымкенте будут предоставлять 1000 квартир в год для трудящейся молодежи.