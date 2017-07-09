Жилья в ЮКО достаточно, главное — успеть накопить на него нужную сумму

Более миллиона квадратных метров жилья будет построено в областном центре в рамках госпрограмм. О том, как в самом крупном городе юга реализуются программы «Нурлы жол» и «Нурлы жер» мы решили узнать у главных операторов программы. Тем более, что основной строительный бум ожидает именно третий мегаполис страны, расположенный в Южно-Казахстанской области.

После ряда согласований в управлениях области выяснилось, что за реализацию этих программ в Шымкенте отвечают два отдела – строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Первым на наши вопросы ответил заместитель руководителя отдела строительства Абай Турханов.

«В этом году в рамках программы «Нурлы жер» будут сданы два 144 квартирных дома. То есть общее количество квартир – 288. Это коммунальное социальное жилье для очередников местных исполнительных органов, но из числа социально-уязвимых слоев. Это будет арендное жилье без права выкупа.

Кроме того, сейчас в Шымсити ведется работа по прокладке дорог и коммуникаций – газа, света, воды и канализации. Там мы планируем строить кредитное жилье. Вообще согласно постановлению правительства с 2018 года у нас планируется возведение домов в рамках программы «Нурлы жол». И с этого периода у нас ожидается настоящий строительный бум», – рассказал Абай Турханов.

Как отметил заместитель начальника отдела строительства, в ближайшие годы в административно-деловом центре Шымкента и в «Шымсити» будет возведен 61 дом третьего класса комфортности.

«Это будут 9, 12 и 16 этажные дома, в которых будут 1, 2 и 3 комнатные квартиры. Площадь однокомнатной квартиры составит 42 кв.м, двухкомнатной – 52-58 кв.м и трехкомнатной – 80 кв.м. При этом стоимость 1 квадратного метра составит 140000 тенге. Рассчитать примерный размер платежей, думаю, не сложно. Возьмем, к примеру, 3-комнатную квартиру. Площадь – 80 кв.м. Умножим на 140 тысяч (стоимость квадратного метра). Получаем 11200000 тенге. Теперь, по условиям ЖССБК, сбережения вкладчика должны составить не менее 30 % от стоимости жилья. А это – 3360000 тенге. Остальная сумма – 7840000 тенге плюс проценты покупатель будет платить в течение 15 лет.

Думаю, сумма окажется не очень и большой. Особенно, если учесть, что это очень комфортное, качественное и красивое жилье. Внутренняя отделка – кафель, ламинированные обои, качественные окна и двери, сантехника. Снаружи – металлический сайдинг. Плюс элементы декора. Думаю, это очень привлекательные условия. А приобрести эти квартиры смогут очередники местных исполнительных органов (МИО), имеющие жилстройсбережения. Так, чтобы уже в следующем году получить жилье в кредит с привлекательной процентной ставкой, если не ошибаюсь, 4-5 % жителям уже сегодня необходимо заключить договор с ЖССБК. Чтобы успеть накопить необходимую сумму первоначального взноса», – продолжил Абай Турханов.

К слову, стоимость жилья на самом деле намного выше. 140 тысяч тенге за 1 квадратный метр удалось добиться благодаря решению, которое устроило как подрядчика, так и местные исполнительные органы.

«На первых этажах будут располагаться магазины. Это – собственность застройщика. В некоторых домах предусмотрен подземный паркинг на 50-60 машин. Он также в собственности застройщика. А уже как распределять парковочные места между жильцами будет решать он. Захочет – будет взимать арендную плату, захочет – продаст жильцам в собственность», – рассказал Абай Турханов.

Стоит отметить, что у владельцев нового жилья никаких вопросов по качеству не должно возникнуть. Во всяком случае сейчас специалисты управления и отдела строительства следят за каждым этапом строительства, начиная от приобретения стройматериалов.

«Мы точно знаем сейчас, какие именно материалы использует подрядчик при строительстве. Каждый шаг, каждая покупка полностью согласована с нами. Все дома, возводимые по госпрограмме на 95 % имеют казахстанское содержание, то есть строятся из местных материалов. Более того, 75 % из них – это наша, южноказахстанская продукция: цемент, кирпичи, газоблоки и панели, вплоть до отделочных материалов», – поведал Абай Турханов.

Ответил он и на вопросы, связанные с жалобами по первым домам в микрорайоне Нурсат. Напомню, жители жаловались на протекающие крыши, замерзающие и покрывающиеся плесенью стены, отваливающуюся штукатурку, «сифонящие» стеклопакеты и двери, которые можно выбить одним неловким движением руки или ноги.

«Дело в том, что у нас резкие перепады температур. И если бы все жильцы вселились в квартиры и, как положено, получали отопление, то таких серьезных проблем не было бы. Но, к сожалению, есть факты, когда люди, получив квартиру, не вселяются в нее по полгода и более. Что происходит в итоге? В соседних квартирах живут люди, у них работает отопление, но стена общая с пустующей квартирой холодная, потому что владельцам пустующего жилья отрезали отопление, за которое они не платили. Результат – холодная стена, которая покрывается плесенью, у которой начинает отваливаться штукатурка, обои.

Я больше скажу – есть немало фактов вандализма, когда двери в пустующие квартиры выбиваются и оттуда выносят газовые плиты, например. О том, что происходит в каждой из квартир микрорайона мы знать просто не можем. Поэтому, когда к нам поступают заявления от жильцов, мы привлекаем подрядчиков и все недочеты устраняем. Вплоть до установки новых газовых плит и дверей взамен тех, что сломали или украли», – подчеркнул Абай Турханов.

Поговорили и о проблемах с коммуникациями. Жители новых домов жалуются, что у них не подключено газоснабжение.

«По нормам, газовики не могут подключать газ в дом, который не заселен и жители которого не являются абонентами компании. Им нужно пойти и открыть лицевые счета. Если 70% от общего числа жильцов откроют лицевые счета, то газ им будут подключать. Другое дело, что у нас есть дома, в которых жильцы ждут неизвестно чего. Например, один из домов в мкр «Нурсат» к газоснабжению удалось подключить спустя полгода после того, как в него вселились люди. И то, после нашей совместной работы с районным акиматом. Мы приходили разговаривали с людьми, объясняли, что это нужно прежде всего им самим. Поэтому, как быстро после заселения люди начнут пользоваться коммунальными благами, зависит только от них самих», – добавил Абай Турханов.

Помимо многоэтажного жилья, продуман и вопрос частного сектора. Теперь очередники из числа желающих стать обладателями 10 соток под ИЖС могут получить участок с готовым домом. Для этого также нужно быть вкладчиком Жилстройсбербанка Казахстана.

«Стоимость одного квадратного метра составит не более 120000 тенге. Будут подведены все инженерные коммуникации. Площадь домов – от 150 до 250 кв. метров. Планируется, что это будут коттеджи на две семьи. Под эти цели мы выделили 80 га в мкр Бозарык-2. Это будут красивые дома, которые разработаны в едином архитектурном стиле. Предлагать их будут очередникам на получение участка под ИЖС. Если захотят, и подтвердят свою платежеспособность, тогда смогут приобрести это жилье», – рассказал Абай Турханов.

Стоит отметить, что вся программа рассчитана на 15 лет. Из нацфонда на эти цели выделяются средства. Но они возвратные. Планируется, что только для Шымкента будут выделять по 35 млрд тенге каждые два года.

«За эти 15 лет мы должны будем построить более миллиона квадратных метров жилья или по 300 тысяч квадратных метров каждые два года. Такие программы есть во многих странах мира. Вот только таких условий, на которых гражданам предоставляется жилье, построенное в рамках подобной госпрограммы, нет больше нигде – только в Казахстане. И это отличная возможность для граждан стать обладателями собственного жилья. Главное – вовремя начать участие в этой программе. А для этого надо включиться в систему жилстройсбережений. И если вы подтвердите свою платежеспособность, очень скоро сможете купить квартиру в кредит на очень выгодных условиях. Все подробности вам расскажут в самом банке», – добавил Абай Турханов.

Саида ТУРСУМЕТОВА