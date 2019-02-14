По согласованию с Администрацией Президента РК и распоряжением главы региона Жансеита Туймебаева акимом Ордабасинского района Туркестанской области назначен Жолдыбай Кайрат Жолдыбайулы.

Представив нового акима активу района, глава региона пожелал успехов в его дальнейшей работе и наряду с этим, поручил качественно и своевременно реализовывать в районе государственные программы, утвержденные Президентом РК.

Жолдыбай Кайрат родился в 1981 году в г.Шардара.

Трудовую деятельность начал 2003 году в Департаменте бюджетного планирования Министерства образования и науки. С 2003 по 2016 годы работал ведущим специалистом отдела государственных закупок Министерства образования и науки РК, главным специалистом, главным экспертом, руководителем отдела в Министерстве финансов РК, помощником депутата Сената Парламента РК.

Магистрант Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. С февраля 2016 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Шардаринского района Туркестанской области.