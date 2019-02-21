По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акимом Туркестанской области Ж.Туймебаева первым заместителем акима области назначен Айтмухаметов Косман Каиртаевич.

Айтмухаметов Косман Каиртаевич родился 29 августа 1963 в селе Бестюбе Ерментауского района Целиноградской области. Трудовую деятельность начал в 1983 году рабочим 2 отделения совхоза «Изобиль» Селетинского района Целиноградской области.

С 1983 по 2014 годы работал инженером по снабжению Бестюбинского АТП, контролером, инженером Целиноградского грузового автоуправления, директором МЧП «АПС», директором автобазы связи города Акмола, заместителем директора, директором ГКП «Горкоммунхоз», председатель правления АО «Астана Горкоммунхоз», заместителем директора ТОО «Кредит Курылыс НС», председателем правления АО «Астана Горкоммунхоз», заместителем акима Акмолинской области, первым заместителем акима Акмолинской области, акимом Акмолинской области, вице-министром регионального развития Республики Казахстан, председателем Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК.

С ноября 2014 года по настоящее время занимал должность заместителя акима города Астаны.