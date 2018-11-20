Распоряжением акима области Жансеита Туймебаева по согласованию с Администрацией Президента РК Отарбаев Малик Нуржанович назначен на должность заместителя акима Туркестанской области.

Малик Отарбаев родился 2 февраля 1980 года в селе Акжар Жамбылской области.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве стажера-исследователя на факультете международных отношений Казахского национального университета им. Аль-Фараби.

С 2003 по 2016 годы — аспирант факультета международных отношений Казахского национального университета имени Аль-Фараби, ответственный секретарь, главный редактор, главный координатор журнала «Диалог» Евразия-Казахстан», главный координатор журнала «Қаламгер» Союза писателей Казахстана, работал представителем министерства культуры и спорта РК в Международной организации ТЮРКСОЙ по развитию тюркской культуры.

С апреля 2016 года занимал должность третьего секретаря посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике.