Назначен новый заместитель акима ЮКО

14 сентября распоряжением акима ЮКО на должность заместителя акима области назначен Сарсембаев Тулеген Капсаликович.

Тулеген Капсаликович родился в 1968 году, сообщает пресс-служба акима ЮКО. Имеет высшее образование по специальностям «экономист» и»юрист».

Трудовую деятельность начал в 1991 году бухгалтером учебно-опытного хозяйства «Аксай» Алма-Атинского зооветеринарного института.

В разные годы занимал должности замначальника отдела ревизий финансово-кредитных органов и валютного контроля, начальника отдела валютного контроля управления комитета финконтроля по Алматинской области, председателя Налогового комитета по Кызылординской области, руководителя налоговых департаментов по Жамбылской, Восточно-Казахстанской областям, руководителя департамента госдоходов по Павлодарской области.

С мая 2017 года занимал должность заместителя генерального директора РГКП «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бобек».