Футбольный клуб «Ордабасы» на своем официальном сайте сообщил о переходе двух новичков — бразильского полузащитника Жоао Пауло и южноафриканского полузащитника Мэя Малангу.

Жоао Пауло — воспитанник бразильской школы футбола. Его профессиональная карьера стартовала в 2007 году, когда он дебютировал в составе родного клуба АБС. Дальше в карьере игрока были несколько бразильских и южнокорейских клубов, после чего он перешел в болгарский «Ботев» из города Пловдив, сообщает Vesti.kz.

В данной команде провел 19 матчей, в которых забил 12 мячей. Яркое выступление не осталось незамеченным, и его контракт выкупил чемпион Болгарии — «Лудогорец». В его составе стал двукратным чемпионом страны и обладателем Суперкубка Болгарии. Трудовое соглашение с бразильцем рассчитано до ноября 2019 года.

Мэй Малангу — полузащитник сборной Южно-Африканской Республики, в январе 2012 года дебютировал в матче против сборной Экваториальной Гвинеи, а в 2013-м принял участие в Кубке Африки. Его карьера начиналась на родине в составе клуба «Старс оф Африка».

В 2008 году начался период карьеры в шведских клубах: «Хельсинбург», «Хассельхолм» и «Гетеборг». Помимо этого, Мэй успел поиграть в турецком «Коньяспоре», бельгийском «Сент-Труйдене» и бухарестском «Динамо».

Последним его клубом был болгарский «Лудогорец», в состав которого он пришел в 2018 году. В список его достижений входят звание лучшего игрока шведского чемпионата (дважды), а также «золото» чемпионата Швеции, по два Кубка и Суперкубка Швеции.

Арендное соглашение Мэя Малангу между футбольными клубами «Ордабасы» и «Лудогорец» рассчитано до ноября 2019 года.

Отметим, что в сезоне 2018 года «Ордабасы» занял четвертое место, дающее право выступить в квалификации Лиги Европы-2019/20.