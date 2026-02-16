Бизнесмен Шахмурат Муталип купил ФК «Ордабасы»

Шымкентский «Ордабасы» переходит в управление Шахмурату Муталипу – владельцу компании Integra Construction KZ, передает OTYRAR.

Сегодня пресс-служба акима Шымкента сообщила о подписании меморандума о приватизации профессионального футбольного клуба «Ордабасы». Документ скрепили подписями аким города Габит Сыздыкбеков и руководство компании Integra Construction KZ.

Инициатива реализуется в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарт Токаева по приватизации и коммерциализации профессиональных футбольных клубов.

Переход в частное управление предполагает привлечение инвестиций и внедрение современной модели управления. В числе приоритетов — обновление материально-технической базы, развитие тренировочной инфраструктуры, цифровизация управленческих процессов и повышение коммерческой эффективности клуба.

По словам Габита Сыздыкбекова, частные инвестиции откроют новые возможности для развития футбольной инфраструктуры, подготовки молодых игроков и укрепления позиций Шымкента как одного из футбольных центров страны.

«Этот шаг позволит повысить конкурентоспособность клуба и создать устойчивую модель развития профессионального спорта», — отметил аким города.

В свою очередь Шахмурат Муталип подчеркнул, что компания рассматривает «Ордабасы» как долгосрочный и социально значимый проект.

«Это клуб с богатой историей и мощной поддержкой болельщиков. Наша задача — обеспечить его устойчивое развитие, уделяя особое внимание инфраструктуре, молодежи и формированию сильной, конкурентоспособной команды», — сказал он.