ФК «Ордабасы» нацелен закрепиться в топ-5 чемпионата Казахстана

Новый владелец — амбициозные планы. Администрация футбольного клуба «Ордабасы» намерена прочно обосноваться в топ-5 казахстанского чемпионата, как по игре, так и по финансам. Все предпосылки для этого есть и новый президент клуба Дархан Кызайбаев ставит очень высокую планку.



Дархан Кызайбаев, президент ФК «Ордабасы»: «Инвестиции будут и в академию, и в инфраструктуру, в базу. Все это ожидаем, и ожидаем завершение строительства нового стадиона. Уже начинаем обсуждать с главным тренеров, с советниками. Все что касается футбола, будет соответствовать мировым стандартам».



Не смотря на смену владельца, главным тренером ФК «Ордабасы» по прежнему остается Андрей Мартин. Молдавский специалист возглавил команду в декабре 2024 года. На данный момент, после проведения сборов, кардинальных изменений в составе нет. Были приобретены три легионера. В целом, считает тренер, сделано главное — сменилось руководство клуба.



Андрей Мартин, главный тренер ФК «Ордабасы»: «В целом самое главное изменение это руководство, амбиции руководства, возможности руководства нынешнего сами по себе говорят о том что изменения эти коснуться, коснуться команды, я очень надеюсь, я абсолютно уверен что они будут в лучшую сторону».



Первый матч сезона 2026 состоится уже 7 марта. Шымкентский клуб будет встречать павлодарский Ертис. Спортивная арена в целом готова, в межсезонье были проведены определенные работы по улучшению спортивной инфраструктуры.



Ермухамед Маулен, советник президента ФК «Ордабасы»: «Сейчас из-за погодных условий, газон чучуть не соответствует если честно сказать. На третьем туре чемпионата Казахстана, когда мы принимаем второй матч у себя дома, в принципе газон должен был быть в идеальном состоянии».



В планах у руководства футбольного клуба «Ордабасы» создание собственной академии и значительное улучшение инфраструктуры, включая полное благоустройство стадиона, которое планируется завершить через два года.