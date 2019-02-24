По их итогам команда пропустила пять мячей, а забила всего два.

Шымкентский «Ордабасы» проиграл ереванскому «Алашкерту» в товарищеском матче на сборах в Турции, сообщает KazFootball.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу ереванской команды. Автором гола у «Ордабасы» стал Алексей Щеткин.

«Ордабасы» — «Алашкерт» (Ереван, Армения) — 1:2

Гол у «Ордабасы»: Алексей Щеткин.

«Ордабасы»: Дмитрий Непогодов (В) — Тимур Досмагамбетов, Сергей Малый, Пабло Фонтанелло, Марат Быстров — Абдуллай Диакате, Май Махлангу, Кирилл Ковальчук, Жоао Пауло, Мирзад Механович — Алексей Щеткин.

Стоит отметить, что несколькими часами ранее шымкентская команда уступила клубу третьей лиги Чехии, «Виктории» из Отроковице, со счетом 1:3.