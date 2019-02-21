Такой госструктуры в Шымкенте еще не было. Управление государственной трудовой инспекции и миграции города было создано 11 июля 2018 года, а ровно через неделю прошло регистрацию в департаменте юстиции города Шымкента. Возглавил управление Бауыржан Ахметалиевич Калжанов, шымкентцам он известен, как экс-аким Аль-Фарабийского района. Мы обратились к нему с несколькими вопросами.

— Какой круг вопросов рассматривает государственная трудовая инспекция города?

— Вопросы трудовых отношений работников и работодателей. Вопросы охраны труда, а также – вопросы оралманов и квалифицированной иностранной рабочей силы (квотирование).

— Одна из актуальных проблем – это несчастные случаи на производстве. Сколько несчастных случаях произошло на производствах, действующих на территории Шымкента?

— В Шымкенте с момента получения им статуса города республиканского значения за 2018 год зарегистрировано 15 несчастных случаев на производстве. В результате этого 19 работников получили производственную травму различной степени тяжести. В том числе один работник умер (ТОО «Корпорация СитиСтрой»). По указанным несчастным случаям была проведена специальная проверка и материалы по виновным лицам были направлены в органы внутренних дел для привлечения к уголовной ответственности.

— Этот год уже был омрачен несчастным случаем на производстве – погибла рабочая ЛТД «Турмыс». Под колеса маршрутного автобуса попала женщина, занимавшаяся уборкой обочин и тротуаров улиц города. Кто конкретно виноват в данном происшествии?

— Мы полностью изучили этот несчастный случай. В момент смертельного наезда женщина приводила в порядок отведенную ей территорию. Произошло это 18 января примерно в 8.10 утра. Как и положено, на сотруднице ЛТД «Турмыс» был надет оранжевый жилет со светоотражающими полосами. В тот момент улица освещалась. Беда в том, что женщина, убирая обочину дороги, двигалась по направлению движения транспорта, а не в противоход, как положено. Тогда она смогла бы увидеть автобус, ехавший на нее.

Виноват и водитель. У него основная вина. Вторая зона ответственности – за руководством ЛТД «Турмыс». Степень ответственности фигурантов этого несчастного случая на производстве определит суд.

— Профилактика несчастных случаев входит в обязанности сотрудников вашего управления?

— Разумеется. На предприятиях и в организациях города мы проводим семинары и разъяснительную работу по вопросам соблюдения требований охраны труда и техники безопасности, предотвращения несчастных случаев. На сегодняшний день мы провели 15 встреч по разъяснению трудового законодательства.

— С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Казахстане равна 42500 тенге. Это касается учреждений, финансируемых из бюджета. А как обстоят дела в частных фирмах? Они подконтрольны вашему управлению? Там повысили зарплату сотрудникам?

— Согласно Трудовому Кодексу (статья 113) государство гарантирует работнику минимальную заработную плату. Это касается не только бюджетных учреждений, но и частных предприятий. В октябре минувшего года прошло специальное селекторное совещание под председательством премьер-министра РК Бахытжана Сагинтаева. На совещание были приглашены руководители крупных частных предприятий Шымкента. Кроме того, акимат провел специальные встречи с индивидуальными предпринимателями. В ходе этих встреч в первую очередь рассматривался вопрос повышения минимальной заработной платы в полтора раза. В итоге уже с октября минувшего года 15 предприятий частного сектора Шымкента увеличили минимальную зарплату, а еще 18 предприятий гарантировали увеличение минимальной зарплаты с 1 января 2019 года. Исполнение поручения, данного в Послании Президента страны народу Казахстана, находится под постоянным контролем акимата.

— А много ли в ваше управление поступает жалоб по задержке или невыплате заработной платы?

— Да, есть такие обращения. Согласно законодательству в Казахстане предусмотрен единый порядок и сроки выплаты заработной платы. И это независимо от того, является ли предприятие частным или государственным. Загляните в статью 134 Трудового кодекса Республики Казахстан. Так вот, согласно этой статье заработная плата выплачивается не реже одного раза в месяц, не позже первой декады следующего месяца (то есть не позже 10-го числа следующего месяца). При этом дата выплаты заработной платы должна быть предусмотрена трудовым, коллективным договором.

Бывает, что день выплаты зарплаты совпадает с выходными или праздничными днями, в этом случае выплата производится накануне их.

— А если работник увольняется?

— При увольнении выплата сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится не позднее трех рабочих дней после прекращения работы.

— Какова ответственность работодателя за задержку зарплаты?

— При задержке по вине работодателя выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с расторжением трудового договора с работником, работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню (пункт 4 статьи 134 Трудового кодекса РК).

Размер пени рассчитывается, исходя из ставки рефинансирования Национального Банка РК на день исполнения обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивается днем выплаты.

— Кто в Шымкенте чаще других жалуется на невыплату или задержку зарплаты?

— Работники охранных агентств и частных детских садов.

— А с какими обращениями люди чаще всего идут к вам?

— Каждое обращение весьма индивидуально. Кого-то уволили, нарушив его трудовые права, кто-то возмущен самим фактом и размером наложенного на него работодателем штрафа. Кто-то требует восстановления на работе. По каждому заявлению мы ведем расследование.

— Где располагается управление государственной трудовой инспекции и миграции города?

— В микрорайоне Нурсат, улица С. Байтерекова, 89 а.

Фарида Шарафутдинова