В Шымкенте прошёл семинар о современных технологиях почтовой связи

В Шымкенте в колледже энергетики и связи прошёл семинар, посвящённый современным направлениям почтовой отрасли и подготовке будущих специалистов.

Студентам рассказали, как меняется работа почтовой службы и какие навыки сегодня востребованы в сфере связи. Помимо традиционной доставки писем и посылок, отрасль всё теснее связана с логистикой, электронной коммерцией и цифровыми сервисами.

Первокурсница Аяжан Серик обучается по специальности «Оператор почтовой связи». По её словам, во время учёбы она узнала больше о правилах отправки посылок, работе почтовых служб и особенностях профессии.

Отдельное внимание на встрече уделили практической подготовке студентов. Член общественного совета Торехан Усипбеков отметил, что будущим специалистам важно не только получать теоретические знания, но и развивать профессиональные навыки на практике.

В ходе семинара участникам также рассказали об истории почтовой службы, современных технологиях связи и новых направлениях развития отрасли.