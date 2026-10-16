ТЭЦ-3 в Шымкенте подготовили к отопительному сезону

В Шымкенте завершают подготовку теплоснабжающих объектов к отопительному сезону. В этом году на модернизацию городских котельных направили более 200 млн теңге в рамках инвестиционной программы.

Основные работы провели на ТЭЦ-3. Здесь капитально отремонтировали первый котёл и полностью заменили две поверхности нагрева, включая потолочный экран, конвективную часть и водяное оборудование. По словам специалистов, оборудование отработало около 100 тысяч часов и нуждалось в обновлении.

После проведённых работ уровень износа оборудования удалось снизить. Если в 2023 году он составлял около 60%, то сейчас — 55,35%.

В АО «Энергоцентр-3» сообщили, что предприятие готово к отопительному сезону. Ежегодно оно производит для Шымкента около 550 тысяч гигакалорий тепловой энергии. При необходимости объём выработки могут увеличить до 600 тысяч гигакалорий.

Транспортировкой тепла потребителям занимается предприятие «Куатжылуорталык-3». Энергетики отмечают, что имеющихся мощностей достаточно для стабильной подачи тепла в зимний период.