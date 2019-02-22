У шымкентских врачей повысилась заработная плата и уменьшилась нагрузка.

В третьем милионнике страны, также, дополнительно планируется открытие 40 участковых поликлиник. Для этого обучат десятки квалифицированных специалистов. Об этом рассказали на пресс-конференции, организованной Управлением здравоохранения города.

По словам специалистов управления, медицинские работники, которым повысили заработную плату, прошли обучение по программе управления заболеваниями. Это комплексный плановый подход, направленный на поддержку лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями и направленный на улучшение ведения хронических заболеваний. В настоящее время по данной программе обучено 207 врачей и 475 средних медицинских работников. То есть, участковая сеть усовершенствовала опыт почти 50% медицинских работников.

Кроме того, до конца марта врачи и средний медицинский персонал города будут проходить полный курс обучения. Их заработная плата увеличится в среднем на 20 процентов. В городе также группируются участки врачей общей практики в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В сентябре прошлого года в участковых поликлиниках на одного врача приходилось 2084 населения, до конца текущего года, число больных будет уменьшено до 1905. В этом направлении управлением проводятся мероприятия по доведению данного показателя до 1700 за счет совершенствования государственно-частного партнерства и небольших частных клиник, оказывающих первичную медицинскую помощь.

Анастасия Новикова