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Электросамокатам запретили ездить по тротуарам в Казахстане

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

С начала года в Казахстане растет число ДТП с участием мопедов, велосипедов и электросамокатов. В авариях пострадали 329 несовершеннолетних, 10 детей погибли.

С 25 августа 2026 года вступили в силу новые правила: электросамокатам запрещено передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам. При наличии велодорожки необходимо ехать по ней, а при ее отсутствии — по правому краю проезжей части или обочине.

Выезжать на проезжую часть разрешено только лицам старше 18 лет, имеющим водительское удостоверение и защитный шлем. На пешеходных переходах владельцы самокатов, велосипедов и мопедов обязаны спешиваться.

Генеральная прокуратура призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила и помнить: безопасность на дороге зависит от ответственности каждого.

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