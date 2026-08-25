Электросамокатам запретили ездить по тротуарам в Казахстане

С начала года в Казахстане растет число ДТП с участием мопедов, велосипедов и электросамокатов. В авариях пострадали 329 несовершеннолетних, 10 детей погибли.

С 25 августа 2026 года вступили в силу новые правила: электросамокатам запрещено передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам. При наличии велодорожки необходимо ехать по ней, а при ее отсутствии — по правому краю проезжей части или обочине.

Выезжать на проезжую часть разрешено только лицам старше 18 лет, имеющим водительское удостоверение и защитный шлем. На пешеходных переходах владельцы самокатов, велосипедов и мопедов обязаны спешиваться.

Генеральная прокуратура призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила и помнить: безопасность на дороге зависит от ответственности каждого.