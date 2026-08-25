Убрать мусор и скосить траву: новые обязанности владельцев частных домов в Казахстане

Владельцы частных домов должны содержать в порядке территорию в пределах пяти метров от своего участка. Что именно придется убирать, когда грозит штраф и кто ответит за чужой мусор, передает корреспондент агентства Kazinform.

Прошло больше месяца с тех пор, как в Казахстане вступили в силу обновленные типовые правила благоустройства, обязавшие владельцев частных домов содержать территорию в радиусе пяти метров от границ своего участка. За нескошенную сорную траву, складирование стройматериалов и мусор нарушителям грозят предупреждения и штрафы, выписывать которые теперь вправе не только полицейские, но и сотрудники акиматов.

Как на практике работает новая норма, где заканчивается зона ответственности коммунальных служб, как доказать свою непричастность к чужому мусору, на какую помощь могут рассчитывать одинокие пенсионеры и сколько жителей уже наказали за нарушение правил благоустройства, рассказал заместитель руководителя Управления развития комфортной городской среды Шымкента Ауесбек Опабек.

— С 1 июля вступили в силу новые типовые правила благоустройства. Какие конкретно обязанности теперь возложены на владельцев частного сектора?

— Согласно обновленным правилам, собственники индивидуальных жилых домов обязаны следить за санитарным и эстетическим состоянием территории в радиусе пяти метров от внешней границы своего земельного участка. Они должны регулярно убирать бытовой, строительный и другой мусор, своевременно косить траву, уничтожать сорную и карантинную растительность, проводить санитарную обрезку деревьев и кустарников, следить за состоянием фасада дома, ограждения и ворот. В зимнее время требуется очищать территорию от снега и наледи, проводить противогололедные мероприятия. Не допускается захламление территории бытовыми, строительными и другими отходами.

— Как определяется эта пятиметровая граница, если рядом с домом проходит автомобильная дорога, арычная сеть или отсутствует обустроенный тротуар?

— Базовый ориентир составляет до пяти метров от установленной внешней границы земельного участка. Если участок примыкает к проезжей части, водоотводному каналу или зеленой зоне, границы определяются с учетом конкретных условий на местности и требований Правил благоустройства, утвержденных местным исполнительным органом

— В пределах этих пяти метров нередко находятся объекты городской инфраструктуры, в том числе тротуары, арыки, фонарные столбы и остановки. Обязан ли житель частного дома ремонтировать и обслуживать их?

— Нет, содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры не входят в обязанности собственников индивидуальных жилых домов. За них отвечают профильные коммунальные службы города.

В их ведении остаются ремонт и содержание автомобильных дорог и тротуаров, арычные и водоотводные системы, инженерные коммуникации, опоры и сети наружного освещения, остановочные павильоны, контейнерные площадки, парки, скверы и другие территории общего пользования. Жители частного сектора обязаны поддерживать чистоту и санитарный порядок на прилегающей территории, не вмешиваясь в эксплуатацию и техническое обслуживание указанных объектов.

— Во всех ли случаях за первое нарушение правил благоустройства по статье 505 КоАП РК выносится предупреждение или штраф могут выписать сразу?

— В соответствии со статьей 505 КоАП РК за впервые совершенное нарушение, если иное не предусмотрено законодательством, выносится предупреждение. При повторном нарушении в течение года предусмотрен штраф. Для физических лиц он составляет 30 МРП, или 129 750 теңге в 2026 году, для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций 40 МРП, или 173 тысячи теңге, для субъектов среднего предпринимательства 50 МРП, или 216 250 теңге, для субъектов крупного предпринимательства 300 МРП, или 1 297 500 теңге. Отдельная ответственность предусмотрена за загрязнение мест общего пользования. По статье 434-2 КоАП РК штраф составляет 10 МРП, или 43 250 теңге в 2026 году, либо до 40 часов общественных работ.

— Сколько времени дается домовладельцу на наведение порядка после получения предписания?

— Срок устранения выявленного нарушения определяется в зависимости от характера и объема необходимых работ. Он индивидуально устанавливается и четко фиксируется в предписании, выданном уполномоченным должностным лицом.

— Как быть одиноко проживающим пенсионерам или людям с инвалидностью, которые физически не могут самостоятельно скосить траву или убрать территорию? Помогут ли им коммунальные службы?

— Постоянное выполнение коммунальными службами работ по содержанию прилегающих территорий частных домов действующим законодательством не предусмотрено. Вместе с тем гражданам, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно обеспечивать уборку прилегающего участка, социальная помощь оказывается в установленном законом порядке. Для получения мер поддержки граждане вправе обратиться в органы занятости и социальных программ по месту жительства.

— Предоставляет ли акимат жителям во временное пользование технику, например, газонокосилки, бензопилы или триммеры?

— Законодательством не предусмотрена обязанность местных исполнительных органов предоставлять населению газонокосилки, бензотриммеры, бензопилы и иной инвентарь для выполнения работ на прилегающей территории. При необходимости местными властями могут организовываться санитарные акции, экологические субботники и иные мероприятия по благоустройству.

— В марте 2026 года акиматы получили право самостоятельно составлять административные протоколы за загрязнение общественных мест. Ведет ли управление учет таких нарушений?

— За указанный период статистический учет и формирование сведений по наложенным штрафам и предупреждениям по статье 505 КоАП РК в Управлении развития комфортной городской среды Шымкента не велись. В этот период эти функции и ведение отчетности осуществлялись департаментом полиции Шымкента и аппаратами акимов районов. Предоставление информации о количестве должностных лиц, уполномоченных составлять административные протоколы, также относится к компетенции органов внутренних дел.

По данным полиции, с начала года за нарушение санитарных требований к административной ответственности в Шымкенте привлекли более 22 тысяч человек. В отдельных случаях вместо штрафов нарушителям назначали общественные работы.

— Нередко строительный мусор или ветки под забор частного дома подбрасывают посторонние. Будет ли собственник отвечать за чужой мусор?

— Административная ответственность наступает при наличии вины. Если загрязнение прилегающей пятиметровой зоны произошло по вине третьих лиц, собственник вправе представить доказательства отсутствия своей вины: фото- и видеоматериалы, записи камер наружного наблюдения, свидетельские показания. Каждый подобный факт рассматривается индивидуально с учетом всех обстоятельств дела, — подытожил Ауесбек Опабек.