Сколько получают врачи в Казахстане? Зарплаты, говорят специалисты, разнятся от региона к региону и зависят от стажа медика. Так, в одной из поликлиник Шымкента врачи общей практики в среднем получают от 300 до 425 тысяч тенге. Зарплата узких специалистов немного отличается.

«Врачи узкой практики без стажа получают 274 тысяч тенге, со стажем 398 тысяч тенге, в среднем 336 тысяч», — говорит Гульжан Мусабекова, врач-эксперт.

Еще меньше зарабатывают медсестры. Средняя же зарплата работников сферы здравоохранения и социальных услуг по стране в первом квартале составила 273 тысячи тенге. Это почти на 20% меньше, чем в среднем по Казахстану.

По словам специалистов сферы здравоохранения, учитывая долгие годы, потраченные на обучение, сложность работы и нагрузку — этого мало. В развитых странах врачи получают как минимум двойную среднюю зарплату по стране, чуть меньше зарабатывают медицинские сестры. Не хватает и медицинского обеспечения. Более половины инвестиций утекают в Алматы и в Астану.

«Областные центры и не только областные центры, но и межрайонные больницы, у них должен быть свой уровень обеспечения. Приказ министерства здравоохранения, который регламентирует минимальные стандарты оснащенности в зависимости от отделений и специальностей, он на 100% не выполняется практически нигде, и есть регионы которые существенно отстают от этого норматива», — говорит Али Нургожаев, эксперт в сфере здравоохранения.

Поэтому, пациентам для получения некоторых медицинских услуг приходится выезжать в другие регионы или ехать в столицу страны. В министерстве здравоохранения рассказали, что вопросы обеспечения больниц решаются поэтапно. А зарплаты медикам повысят.

«Производится поэтапное повышение заработной платы медицинских работников, врачам на 30%, средним медицинским работникам на 20%», — говорит Асель Алтынбекова, руководитель управления методологии оплаты труда работников здравоохранения бюджетного департамента МЗ РК.

Эксперты говорят, врачей нужно не только привлекать заработными платами но и условиями труда, например, снижать нагрузку. Иначе ценные кадры из поликлиник перетекут в частные медцентры.