Социальные выплаты по беременности и родам перевели в онлайн-формат

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает цифровую трансформацию системы социальной поддержки. Теперь женщины могут дистанционно оформить социальную выплату по беременности и родам через раздел государственных услуг в мобильном приложении Kaspi.kz.

Новый цифровой сервис стал очередным шагом в реализации государственной политики по дебюрократизации и повышению доступности мер социальной поддержки для граждан. Если раньше для назначения выплаты будущим мамам необходимо было лично обращаться в Центры обслуживания населения (ЦОН), собирать пакет документов и тратить время на посещение государственных органов, то теперь вся процедура доступна в онлайн-формате.

При этом сохраняется возможность подачи электронного заявления через портал eGov.kz.

Комментируя запуск новой возможности, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Бахтияр Жазыкпаев отметил, что министерство последовательно внедряет современные цифровые решения, ориентированные на потребности граждан.

«Государство принимает все меры для того, чтобы помощь была удобной и доступной. Наша стратегическая цель – максимально избавить граждан от бумажной волокиты и необходимости посещать государственные органы, особенно когда речь идет о беременных женщинах и молодых матерях. Перевод одной из самых востребованных услуг на платформу, которой ежедневно пользуются миллионы казахстанцев, – наглядный пример того, как цифровизация делает государственную поддержку ближе, проще и своевременнее для каждого человека», — отметил вице-министр.

Новая возможность дистанционного оформления социальных выплат по беременности и родам уже введена в промышленную эксплуатацию. Для застрахованных работающих женщин в приложении Kaspi.kz в разделе «Гид» размещена подробная пошаговая инструкция по подаче заявления.

Реализация данной инициативы является частью системной работы Министерства труда и социальной защиты населения РК по развитию проактивного формата предоставления государственных услуг, направленного на повышение качества обслуживания населения и создание максимально удобных условий для получения мер социальной поддержки.