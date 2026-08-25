Двое братьев утонули в реке Сырдарья

В Туркестанской области в реке Сырдарья утонули двое братьев. Тела мужчин 22 и 28 лет были найдены спустя двое суток. К поискам погибших привлекли около 90 человек, специальную технику, плавсредства и дроны.

Трагедия произошла 22 августа. Тела погибших братьев удалось обнаружить спустя двое суток. Родные уже предали земле тело 22-летнего парня. Похороны его 28-летнего брата пройдут сегодня.

О последних минутах перед происшествием рассказал друг погибшего Азамат Ерболатулы: «Они отдыхали на берегу реки. Он позвал младшего брата из аула и попросил принести рыболовную сеть. Сначала все находились на мелководье, но затем младший брат отошёл немного дальше, туда, где было сильное течение. Когда остальные уже выходили из воды, он начал тонуть. Увидев это, мой друг сразу бросился ему на помощь. Он нырнул в воду, но больше на поверхности не появился. Младший брат ещё несколько раз всплывал, после чего тоже скрылся под водой».

По неофициальной информации, братья могли попасть в водоворот. По данным спасателей, трагедия произошла на участке реки Сырдарья, расположенном на территории Ушкаикского сельского округа Сауранского района. Они вошли в воду там, где купание запрещено.

Подробности сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области: «После поступления сообщения о происшествии спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям организовали поисковые работы. К операции были привлечены сотрудники ДЧС Туркестанской области и города Шымкента, полиция, бригады скорой медицинской помощи, местные жители и родственники погибших. Всего в поисках участвовали около 90 человек. Также были задействованы специальная техника, плавсредства и беспилотные летательные аппараты».

Спасатели призывают жителей не купаться в запрещённых местах и соблюдать правила безопасности на воде.