В Туркестанской областной детской больнице начал работу детский кардиохирургический центр

Здоровое сердце — здоровый ребенок. В Туркестанской областной детской больнице открылся региональный детский кардиохирургический центр. Теперь врачи Туркестанской области будут оказывать высокоспециализированную хирургическую помощь детям с врожденными пороками сердца не только из своего региона.

В Туркестанской областной детской больнице начал работу региональный детский кардиохирургический центр. Новый центр призван повысить доступность кардиохирургической помощи детям из Туркестанской и Кызылординской областей и Шымкента.

При необходимости пациентов будут доставлять медицинской авиацией, а операции проводить независимо от времени суток, рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Туркестанской области Жанболат Дильдабеков: «Главная цель центра — приблизить детскую кардиохирургическую помощь к регионам, сделать её более доступной и своевременно оказывать необходимое лечение. В экстренных случаях пациентов будут доставлять в больницу медицинской авиацией. Если состояние ребёнка требует срочного вмешательства, операция может быть проведена в любое время, в том числе ночью».

С 2014 года в Туркестанской областной детской больнице проведено 3 433 операции связанных с врожденным пороком сердца. Сейчас в отделении детской кардиохирургии ежегодно выполняется более 100 операций. Один из маленьких пациентов, перенесших сложную операцию на сердце, — трехмесячный Сакен. Сейчас малыш находится рядом с мамой под наблюдением врачей и продолжает лечение после операции.

С врождённым пороком сердца у ребёнка столкнулась и жительница Туркестанской области Сымбат Айтбай. Диагноз её малышу поставили в трёхмесячном возрасте, после чего врачи провели операцию: «Когда ребёнку исполнилось три месяца, мы узнали, что у него врождённый порок сердца. Мы заранее готовились к операции, и её успешно провели. Сейчас состояние ребёнка хорошее, он постепенно восстанавливается. Мы очень благодарны врачам за оказанную помощь».

Туркестанская областная детская больница обеспечивает полный цикл оказания кардиохирургической помощи детям. Здесь работают отделения кардиологии и кардиохирургии, современная операционная, служба кардиореанимации. Открытие нового центра позволит расширить эти возможности и своевременно оказывать плановую и экстренную кардиохирургическую помощь детям с врожденными пороками сердца из трех регионов.

О возможностях отделения рассказал заведующий отделением кардиохирургии Туркестанской областной детской больницы Талгат Бердибеков: «В отделении предусмотрено 15 коек: 10 — для хирургического лечения и пять — для реабилитации пациентов. Операции проводятся с применением аппарата искусственного кровообращения, перед вмешательством дети проходят полное обследование. Сейчас отделение продолжает расширяться. Наша основная задача — обеспечить необходимой кардиохирургической помощью детей с врождёнными пороками сердца из Туркестанской и Кызылординской областей, а также Шымкента».

Помощь детям из соседних регионов будет оказываться как в плановом, так и в экстренном порядке. Это важный шаг, который позволит детям с пороками сердца получать необходимую медицинскую помощь ближе к месту проживания и, самое главное, своевременно.