Сколько врачу на квартиру копить?

Казахстанский портал Medelement.com сравнил уровень зарплат врачей и стоимость квадратного метра в РК и РФ.
По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в первом квартале 2018 года номинальная среднемесячная заработная плата казахстанских врачей составила 159,4 тыс. тг. Естественно, статистика выводилась, исходя из доходов специалистов в государственных медицинских учреждениях. При этом оплата труда медиков сильно зависит от региона. Так, в 6 областях Казахстана уровень зарплаты врачей находится ниже среднереспубликанского уровня.
Выше всего оценивается труд врачей в Астане – 205,1 тыс. тг в месяц.
В Североказахстанской области, занимающей 2 место по уровню зарплат, врачи получают на 14,8 тыс. тг меньше, чем столичные коллеги.
Доходы врачей южной столицы находятся на 5-м месте в республике — 171,1 тыс. тг в месяц.
В аутсайдерах находятся врачи Южно-Казахстанской области. Специалисты самого густонаселенного региона республики имеют среднемесячный доход в 130 тыс. тг.
Финансовый разрыв между первым и последним местом в зарплатном табеле врачей составляет 75,1 тыс. тг.
|регион
|средний уровень зп
|регион
|средний уровень зп
|г.Астана
|205.1
|Алматинская
|160.7
|СКО
|190.3
|Павлодарская
|159.6
|Костанайская
|179.2
|Жамбылская
|152.3
|Кызылординская
|171.2
|Акмолинская
|148.1
|г.Алматы
|171.1
|Мангистауская
|146.9
|ЗКО
|166.7
|Карагандинская
|136.7
|Атырауская
|166.3
|Актюбинская
|135.4
|ВКО
|164.5
|ЮКО
|130.0
Комитет по статистике также представил данные об уровне зарплаты медицинских специалистов в государственных медицинских организациях в разрезе отдельных профессий и должностей. Интересно, что зарплату ниже среднего уровня в 159,4 тыс. тг получают семейные врачи, стоматологи в госклиниках и врачи в лабораториях. Медицинские сестры зарабатывают меньше агентов по снабжению медучреждений, а дешевле всего в сфере здравоохранения оценивается труд санитарок, грузчиков, уборщиц и охранников.
Понятно, что при таком уровне доходов казахстанским врачам остается только мечтать о покупках на рынке недвижимости. По данным Комитета по статистике РК, в апреле 2018 года средняя стоимость квадратного метра вторичного благоустроенного жилья в Казахстане составила 186,2 тыс. тг.
Таким образом, на квартиру размером в 80 кв. м среднестатистическому казахстанскому врачу придется копить примерно 7 лет 7 месяцев. Но это только при условии, что врач не будет тратить из номинальной зарплаты ни одного тенге.
Покупательская способность казахстанских врачей заметно отстает от коллег в соседней России. В РФ средняя номинальная зарплата врачей (по данным Агентства по статистике РФ) в пересчете на тенге составляет 259,8 тыс. тг — то есть на 100 тыс.тг больше, чем у нас.
Российскому врачу на обзаведение аналогичной жилплощадью, при средней стоимости квадратного метра 37 848 руб. (по данным Агентства по статистике РФ), потребуется 5 лет и 2 месяца.
Официальные данные казахстанского Статагентства по номинальной зарплате не учитывают, что на руки врачи получают в среднем на 20% меньше.
Если принять в расчет обязательные налоговые отчисления (подоходный и пенсионный налоги), то среднестатистический врач в Казахстане получает на руки уже 127,6 тыс. тг. При таком расчете срок накопления на квартиру увеличивается до 9 лет 7 месяцев.
Если принять во внимание и тот факт, что прогрессирующий уровень инфляции за последние 6 лет (по данным КС МНЭ РК) составил почти 49%, а рост средней номинальной зарплаты врача, еще ни разу, за всю историю РК не мог нагнать уровень ежегодной инфляции, то становится очевидным, что единственный шанс казахстанскому врачу обзавестись собственным благоустроенным жильем — это получить квадратные метры в наследство.