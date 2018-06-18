Сколько врачу на квартиру копить?

Казахстанский портал Medelement.com сравнил уровень зарплат врачей и стоимость квадратного метра в РК и РФ.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в первом квартале 2018 года номинальная среднемесячная заработная плата казахстанских врачей составила 159,4 тыс. тг. Естественно, статистика выводилась, исходя из доходов специалистов в государственных медицинских учреждениях. При этом оплата труда медиков сильно зависит от региона. Так, в 6 областях Казахстана уровень зарплаты врачей находится ниже среднереспубликанского уровня.

Выше всего оценивается труд врачей в Астане – 205,1 тыс. тг в месяц.

В Североказахстанской области, занимающей 2 место по уровню зарплат, врачи получают на 14,8 тыс. тг меньше, чем столичные коллеги.

Доходы врачей южной столицы находятся на 5-м месте в республике — 171,1 тыс. тг в месяц.

В аутсайдерах находятся врачи Южно-Казахстанской области. Специалисты самого густонаселенного региона республики имеют среднемесячный доход в 130 тыс. тг.

Финансовый разрыв между первым и последним местом в зарплатном табеле врачей составляет 75,1 тыс. тг.

регион средний уровень зп регион средний уровень зп г.Астана 205.1 Алматинская 160.7 СКО 190.3 Павлодарская 159.6 Костанайская 179.2 Жамбылская 152.3 Кызылординская 171.2 Акмолинская 148.1 г.Алматы 171.1 Мангистауская 146.9 ЗКО 166.7 Карагандинская 136.7 Атырауская 166.3 Актюбинская 135.4 ВКО 164.5 ЮКО 130.0

Комитет по статистике также представил данные об уровне зарплаты медицинских специалистов в государственных медицинских организациях в разрезе отдельных профессий и должностей. Интересно, что зарплату ниже среднего уровня в 159,4 тыс. тг получают семейные врачи, стоматологи в госклиниках и врачи в лабораториях. Медицинские сестры зарабатывают меньше агентов по снабжению медучреждений, а дешевле всего в сфере здравоохранения оценивается труд санитарок, грузчиков, уборщиц и охранников.

Понятно, что при таком уровне доходов казахстанским врачам остается только мечтать о покупках на рынке недвижимости. По данным Комитета по статистике РК, в апреле 2018 года средняя стоимость квадратного метра вторичного благоустроенного жилья в Казахстане составила 186,2 тыс. тг.

Таким образом, на квартиру размером в 80 кв. м среднестатистическому казахстанскому врачу придется копить примерно 7 лет 7 месяцев. Но это только при условии, что врач не будет тратить из номинальной зарплаты ни одного тенге.

Покупательская способность казахстанских врачей заметно отстает от коллег в соседней России. В РФ средняя номинальная зарплата врачей (по данным Агентства по статистике РФ) в пересчете на тенге составляет 259,8 тыс. тг — то есть на 100 тыс.тг больше, чем у нас.

Российскому врачу на обзаведение аналогичной жилплощадью, при средней стоимости квадратного метра 37 848 руб. (по данным Агентства по статистике РФ), потребуется 5 лет и 2 месяца.

Официальные данные казахстанского Статагентства по номинальной зарплате не учитывают, что на руки врачи получают в среднем на 20% меньше.

Если принять в расчет обязательные налоговые отчисления (подоходный и пенсионный налоги), то среднестатистический врач в Казахстане получает на руки уже 127,6 тыс. тг. При таком расчете срок накопления на квартиру увеличивается до 9 лет 7 месяцев.

Если принять во внимание и тот факт, что прогрессирующий уровень инфляции за последние 6 лет (по данным КС МНЭ РК) составил почти 49%, а рост средней номинальной зарплаты врача, еще ни разу, за всю историю РК не мог нагнать уровень ежегодной инфляции, то становится очевидным, что единственный шанс казахстанскому врачу обзавестись собственным благоустроенным жильем — это получить квадратные метры в наследство.