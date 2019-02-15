История праздника кратко
Сретение переводится с греческого языка, как «встреча». Празднуется 15 февраля 2019 года по новому стилю и 2 февраля по старому. Познакомимся с праздником Сретение Господне, узнаем его историю кратко.
Предание
По иудейской традиции женщина не могла находиться в церкви после рождения сына сорок дней, а если, родилась дочь, то целых 80. После истечения срока мать обязательно должна была пойти в храм, чтобы подарить что-нибудь и провести обряд посвящения Богу.
По преданию, Богородица и Иосиф через 40 дней после Рождества Христова вошли в Иерусалимский собор вместе с Младенцем Иисусом, где их встретил старец Симеон.
Он переводил книги с иврита на греческий язык. В одной из них узнал, что Дева родит сына Господня. Симеон решил, что написано неверно, не «дева», а «жена», решил переписать текст. В это время к нему спустился ангел Божий и подтвердил, что все правда. Он поведал старцу, что тот будет жить, пока сам все не увидит.
Прошло примерно 300 лет до того времени, когда Дева Мария вошла в храм для того, чтобы принести двух голубей. Симеон принял у нее из рук Младенца Иисуса и произнес речь, которая стала в последствие молитвой, названной «Песнь Симеона Богоприимца». Деве Марии Семеон предсказал будущее о ее сыне и страданиях, которые выпадут им. Затем упал и умер, так как сбылось предсказание ангела.
В этот же день Мария встретила и старую Анну, которая здесь служила, она поклонилась Иисусу, потому что тоже получила пророчество, что родился Господь.
Интересно! Праздник отмечается на 40-й день после Рождества, потому что считается, что в этот период заканчивается цикл очищения женщины после родов.
История
Сам праздник стал отмечаться в 4 веке н.э., в Иерусалиме. Перед народом произносились сретенские проповеди. В этот период празднование становится государственным в Византийской республике. А оттуда распространяется по другим странам. Хотя праздник посвящен Иисусу, в первое время его проводили в честь Богоматери. Во время проповеди проводили крестный ход и благославляли свечи.
Праздник сегодня: традиции и события
Дата Сретения Господня никогда не меняется, он всегда отмечается 15 февраля. И 2019 год не исключение.
1. Православные посещают церковь, присутствуя на двух литургиях.
2. В церкви вспоминают событие встречи Богоматери со старцем Семеоном.
3. В храмах освящают воду и свечи, которые несут домой. Такая свечка считается домашним оберегом.
4. Проводить празднование после церкви необходимо дома.
5. В виде подарка родным и близким преподносят иконы Божьей Матери.
6. В этот день крестят детей.
7. Помогают нуждающимся и делают добро.
8. 15 февраля нельзя горевать, а нужно радоваться и веселиться.
9. После праздника выгоняют на улицу скотину, готовят семена к посадке, белят деревья.
Интересно! В Соединенных Штатах Америки Сретение Господне совпадает с праздником прихода весны «Днем Сурка», а в европейских странах отмечают День Православной молодежи.
Приметы праздника
Существуют следующие приметы:
1. Нельзя в Сретение работать и сквернословить.
2. Считается, что 15 февраля встречается 2 времени года: зима и весна. По погоде определяли, какими будут весенние денечки.
3. Освященная вода была целебная и могла избавлять человека от недугов. Ее нельзя было разливать по земле, иначе могла случиться беда.
4. Если на Сретенье грянет гром с молнией, значит, год будет урожайным.
5. Если пойдет снег, весна запоздает.
6. Ясный день, пасечника летом порадуют пчелы.
7. Течет с крыши вода, хозяин будет с большим урожаем зерна.
8. Метель замела, весна придет с ветрами.
9. Если свечи, принесенные из церкви, горят ровно, в семье никто не заболеет.
10. В окно дома передавали новорожденного малыша старой женщине, которая взамен давала семье монеты.
А затем возвращала младенца обратно, приговаривая, чтобы он был счастливый. Говорили, что ребенка выкупали у смерти.
На Сретение существует множество поговорок, вот лишь некоторые из них:
1. В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила.
2. На Сретение зима с весною встретились.
Даже, если вы не верующий человек, задумайтесь в этот день над своими поступками, творите добро, и вы будете вознаграждены.
Источник: Namenu.ru