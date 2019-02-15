История праздника кратко

Сретение переводится с греческого языка, как «встреча». Празднуется 15 февраля 2019 года по новому стилю и 2 февраля по старому. Познакомимся с праздником Сретение Господне, узнаем его историю кратко.

Предание

По иудейской традиции женщина не могла находиться в церкви после рождения сына сорок дней, а если, родилась дочь, то целых 80. После истечения срока мать обязательно должна была пойти в храм, чтобы подарить что-нибудь и провести обряд посвящения Богу.

По преданию, Богородица и Иосиф через 40 дней после Рождества Христова вошли в Иерусалимский собор вместе с Младенцем Иисусом, где их встретил старец Симеон.

Он переводил книги с иврита на греческий язык. В одной из них узнал, что Дева родит сына Господня. Симеон решил, что написано неверно, не «дева», а «жена», решил переписать текст. В это время к нему спустился ангел Божий и подтвердил, что все правда. Он поведал старцу, что тот будет жить, пока сам все не увидит.

Прошло примерно 300 лет до того времени, когда Дева Мария вошла в храм для того, чтобы принести двух голубей. Симеон принял у нее из рук Младенца Иисуса и произнес речь, которая стала в последствие молитвой, названной «Песнь Симеона Богоприимца». Деве Марии Семеон предсказал будущее о ее сыне и страданиях, которые выпадут им. Затем упал и умер, так как сбылось предсказание ангела.

В этот же день Мария встретила и старую Анну, которая здесь служила, она поклонилась Иисусу, потому что тоже получила пророчество, что родился Господь.

Интересно! Праздник отмечается на 40-й день после Рождества, потому что считается, что в этот период заканчивается цикл очищения женщины после родов.

История

Сам праздник стал отмечаться в 4 веке н.э., в Иерусалиме. Перед народом произносились сретенские проповеди. В этот период празднование становится государственным в Византийской республике. А оттуда распространяется по другим странам. Хотя праздник посвящен Иисусу, в первое время его проводили в честь Богоматери. Во время проповеди проводили крестный ход и благославляли свечи.

Праздник сегодня: традиции и события

Дата Сретения Господня никогда не меняется, он всегда отмечается 15 февраля. И 2019 год не исключение.

1. Православные посещают церковь, присутствуя на двух литургиях.

2. В церкви вспоминают событие встречи Богоматери со старцем Семеоном.

3. В храмах освящают воду и свечи, которые несут домой. Такая свечка считается домашним оберегом.

4. Проводить празднование после церкви необходимо дома.

5. В виде подарка родным и близким преподносят иконы Божьей Матери.

6. В этот день крестят детей.

7. Помогают нуждающимся и делают добро.

8. 15 февраля нельзя горевать, а нужно радоваться и веселиться.

9. После праздника выгоняют на улицу скотину, готовят семена к посадке, белят деревья.

Интересно! В Соединенных Штатах Америки Сретение Господне совпадает с праздником прихода весны «Днем Сурка», а в европейских странах отмечают День Православной молодежи.

Приметы праздника

Существуют следующие приметы:

1. Нельзя в Сретение работать и сквернословить.

2. Считается, что 15 февраля встречается 2 времени года: зима и весна. По погоде определяли, какими будут весенние денечки.

3. Освященная вода была целебная и могла избавлять человека от недугов. Ее нельзя было разливать по земле, иначе могла случиться беда.

4. Если на Сретенье грянет гром с молнией, значит, год будет урожайным.

5. Если пойдет снег, весна запоздает.

6. Ясный день, пасечника летом порадуют пчелы.

7. Течет с крыши вода, хозяин будет с большим урожаем зерна.

8. Метель замела, весна придет с ветрами.

9. Если свечи, принесенные из церкви, горят ровно, в семье никто не заболеет.

10. В окно дома передавали новорожденного малыша старой женщине, которая взамен давала семье монеты.

А затем возвращала младенца обратно, приговаривая, чтобы он был счастливый. Говорили, что ребенка выкупали у смерти.

На Сретение существует множество поговорок, вот лишь некоторые из них:

1. В Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила.

2. На Сретение зима с весною встретились.

Даже, если вы не верующий человек, задумайтесь в этот день над своими поступками, творите добро, и вы будете вознаграждены.

Источник: Namenu.ru