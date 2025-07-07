Букет из долларов подарили выпускнице вуза Шымкента

На церемонии вручения дипломов в педагогическом вузе Шымкента внимание гостей и пользователей соцсетей привлёк необычный момент: выпускнице подарили не только традиционные цветы, но и огромный букет, собранный из долларовых купюр.

Видео с праздника быстро стало вирусным и вызвало бурную реакцию казахстанцев в сети, передает El.kz.

На кадрах видно, как девушка принимает несколько букетов. Один — с живыми цветами, другой — по-настоящему выдающийся: пышный, яркий, плотно собранный из банкнот. Судя по оформлению, в «денежной композиции» может быть несколько сотен купюр, и пользователи в комментариях гадают — это одно- или стодолларовые? Некоторые даже предполагают, что в букете может быть 1001 доллар.

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Мнения в сети разделились. Одни восторгаются креативом и масштабом: «Букет мечты!», «Вот это поддержка!», «Лучше, чем стоять с розами, которые завтра завянут». Другие — более сдержанны: «Такое лучше дома вручать», «Показуха», «В стране непростая экономическая ситуация, зачем так напоказ?»

Подарки в виде денег — не редкость на казахстанских торжествах, но каждый раз, когда сумма визуализируется так масштабно, начинается дискуссия. В последние годы дарят не просто конверты, а «торты из купюр», «деньги в коробках» и, как оказалось, целые долларовые букеты. Но граница между креативом и демонстративной роскошью для многих остаётся тонкой.

Эксперты в области этикета напоминают: важен не только подарок, но и его подача. Когда речь идёт о публичных мероприятиях, особенно в стенах учебного заведения, стоит учитывать чувства других участников — в том числе одногруппников, преподавателей и гостей.

Тем не менее, видео продолжает собирать просмотры, а необычный букет — вдохновлять пользователей соцсетей. «Идея отличная, — пишут в комментариях. — Главное, чтобы подарок был от души, а не на показ».